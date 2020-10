Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno festeggiato l’anniversario con dolci dediche d’amore (Foto)

Avranno di certo festeggiato con una cena perfetta Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli brindando al loro quinto anniversario ma sui social questa volta hanno condiviso solo il loro amore (foto). Due dediche dolcissime e lui non poteva che scegliere lo scatto mentre gustano ottimo cibo. Selvaggia e Lorenzo condividono più di una passione e non nascondono i chili in più presi proprio per questo. Sono in salute e sono felici, niente di meglio per una coppia così innamorata, ma su loro due in pochi avrebbero scommesso. Sono invece già 5 anni che stanno insieme e non sono mai stanchi di incontrarsi, lo ripete anche Biagiarelli nella sua dedica d’amore. Del loro legame ne parlano in molti anche perché al momento sono entrambi impegnati ognuno in un programma tv: Selvaggia a Ballando con le Stelle, Lorenzo a E’ sempre mezzogiorno, ognuno al proprio posto.

SELVAGGIA LUCARELLI E LORENZO BIAGIARELLI, 16 ANNI DI DIFFERENZA MA NON SI VEDONO

“Comunque oggi io e questa ragazza qui stiamo insieme da 5 anni. Adesso lei è dalla Bignardi a parlare di amore ai tempi del Covid, credo. Non credo che parlerà di noi perché, per fortuna, non è cambiato nulla. Stavamo sempre insieme prima, stiamo sempre insieme adesso. Poi niente, ho scelto questa foto perché è la mia preferita e ci riassume bene: lei è bellissima, io mangio. Ora vado che lei sta per parlare e io non voglio perdermela. Anche se stiamo sempre insieme. Da 5 anni. Ciao ti amo!” ha scritto prima lui mentre Selvaggia è arrivata poco dopo con uno scatto da uno dei loro tanti viaggi insieme: “Sono stati 5 anni di momenti bellissimi e di cappelli bruttissimi. Grazie per la felicità con cui hai inondato la mia vita” e con meno parole ha detto tutto.

Di recente ha confidato di anni passati a tormentarsi per un amore che l’ha distrutta, oggi invece non potrebbe avere niente di più bello e vero.