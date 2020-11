E’ morto Maradona: Diego Armando Junior in ospedale per il covid 19 apprende la notizia shock

E’ una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che dall’Argentina arrivavano notizie incoraggianti circa le condizioni di salute di Diego Armando Maradona, dopo l’operazione che aveva subito i primi di questo mese. L’ex calciatore infatti, era rientrato a casa, dopo le dimissioni dall’ospedale ma oggi è venuto a mancare. Diego Armando Maradona è morto e la notizia scioccante è arrivata anche a suo figlio, Diego Armando Junior che purtroppo è ricoverato in ospedale, come si apprende dalla trasmissione Pomeriggio 5, a causa del covid 19. Il figlio di Maradona era risultato positivo i primi di novembre, lo aveva annunciato sui social, ma non si sapeva che fosse in ospedale. Barbara d’Urso ha provato a mettersi in contatto anche con Nunzia, la moglie di Diego Armando Junior per avere notizie ma non è stato possibile: anche lei infatti sta poco bene, positiva al covid 19.

DIEGO ARMANDO JUNIOR IN OSPEDALE: LA NOTIZIA SHOCK DELLA MORTE DI SUO PAPA’

L’ultimo messaggio di Diego Armando Junior sui social risale al 5 novembre 2020, quando aveva comunicato a chi lo segue con affetto, la sua positività al covid 19:

Questo periodo di merda non finisce….dopo la grande ansia per papà,oggi abbiamo ricevuto l’esito del tampone e purtroppo sia io che @rebelle_heart siamo positivi al Covid 19!!!Siamo sintomatici e vi assicuro che non è per nulla piacevole!

In questo messaggio il primo pensiero di Diego Junior era stato proprio per il suo papà e purtroppo oggi ha ricevuto in ospedale, dove si trova ricoverato ( speriamo in condizioni di salute non gravi) la notizia della morte del papà che da pochi anni aveva potuto riabbracciare.

A commentare, senza però intervenire telefonicamente in diretta, la notizia, confermando purtroppo che fosse vera, è stata la mamma di Diego Armando Junior, Cristiana Sinagra.