Anna Tatangelo si spoglia ma in realtà non aveva i vestiti (Foto)

Anna Tatangelo trova ancora una volta il modo di stupire ma non perché si spoglia e quasi resta nuda ma per quello che dice. Tantissimi i complimenti alle foto di Anna Tatangelo con il seno scoperto o quasi, si vede tutto e non si vede nulla, in realtà si immagina ma la cantante dice anche altro. Gli scatti in bianco e nero sono forse il regalo di Natale per i fan, lei è bellissima non c’è dubbio. Coperta solo da un paio di collant ma la Tatangelo in realtà non è nuda, semplicemente non indossa vestiti. Sono foto sensualissime, c’è chi sottolinea che sono al limite della censura per Instagram ma c’è un bel gioco di parole con cui descrive quella scelta e non possiamo darle torto.

ANNA TATANGELO STUPISCE ANCORA UNA VOLTA SUI SOCIAL

“I wasn’t really naked. I simply didn’t have any clothes on” ovvero “Non ero davvero nuda. Semplicemente non avevo vestiti addosso” ed è così, non è nuda in quelle foto, sia perché non si vede nulla sia perché, ed è questo il vero senso, si tratta solo di abiti che indossati o meno non mostrano niente.

ANNA TATANGELO AL FESTIVAL DI SANREMO 2020 ACCANTO AD AMADEUS?