Anna Tatangelo in lacrime a All Together Now, protetta dalla dolcezza di Michelle Hunziker (Foto)

Sul palco di All Together Now ieri sera due splendide donne, Anna Tatangelo e Michelle Hunziker, ma anche due amiche (foto). Quando Anna Tatangelo è scoppiata in lacrime non riuscendo a trattenere l’emozione è stata Michelle Hunziker a proteggere il suo momento di fragilità, a proseguire lo spettacolo con la musica, lasciando alla cantante il tempo per asciugare il viso. La Tatangelo ha commosso tutti con le sue lacrime arrivate mentre ascoltava la storia di Beatrice, mentre forse rivedeva se stessa in alcune parole, quelle riferite ai genitori. La concorrente di All Together Now ha raccontato che lei e il suo compagno sono due artisti, sappiamo bene quanto sia complicato questo periodo. Il loro desiderio è quello di comprare casa ma non ci riescono, nessuno dà loro un mutuo. Inoltre, lei ha un sogno, quello di portare sua madre a Machu Picchu. E’ una storia forte quella di Eleonora che confida il legame che c’è tra lei e sua madre, purtroppo segnato anche da una malattia. E’ altro però a fare commuovere Anna.

ANNA TATANGELO NON RIESCE A PARLARE COMMOSSA

“I miei genitori hanno fatto tanto per me” confida la concorrente aggiungendo il sogno di un viaggio con la mamma. Michelle Hunziker chiede un commento ad Anna: “Mi emoziona tutto questo. Troverete sicuramente un appartamento da prendere in due perché in due la maggior parte dei progetti riescono. E’ bello ripagare i sacrifici di un genitore e…” e a questo punto la Tatangelo non riesce ad andare avanti, le lacrime continuano anche mentre la ragazza canta.

Michelle Hunziker interviene subito, non può fare finta che non ci sia l’emozione di Anna ma commenta: “Senza svelare i dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionata”. Si passa ad altro, ad altre emozioni, al sorriso che Anna e Michelle hanno strappato anche con la loro esibizione.