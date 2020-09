Anna Tatangelo oggi è serena ma Mara Venier conosce la sua sofferenza

Anna Tatangelo ha trovato un nuovo equilibrio, è serena e a Domenica In Mara Venier lo sottolinea più volte. La conduttrice la conosce bene e conferma che non l’ha mai vista così e non è solo per i suoi capelli biondi. Un cambiamento drastico per la Tatangelo ed è lei stessa a confermare che vale ciò che si dice sempre: che una donna quando cambia la sua vita ha bisogno di una trasformazione anche estetica e i capelli dicono molto. “Conosco la sua sofferenza” ha commentato la Venier facendole i complimenti per come ha reagito. E’ ovvio che parla della sua vita privata ma la conduttrice aggiunge subito che pur sapendo tante cose non dirà mai niente. Immediata anche la curiosità di chi segue Domenica In e Anna Tatangelo, quelle parole fanno pensare.

ANNA TATANGELO A DOMENICA IN, L’AMMIRAZIONE DI MARA VENIER

La Venier conosce bene Gigi D’Alessio, non dice niente del loro amore finito ma è evidente che c’è qualcosa che il gossip non conosce. “Io so tante cose che non dirò mai, ma conosco la tua sofferenza, io l’ho vissuta, sei stata brava, coraggiosa, forte, ho una grande ammirazione per te e te l’ho detto in tempi non sospetti”. Cade lì l’argomento, si passa ad altra, alla trasformazione di Anna Tatangelo, a lei che sembra un’altra donna ma in realtà è semplicemente lei che è uscita fuori. La musica l’ha aiutata ancora una volta e confessa che quando c’è un cambiamento interiore si ripercuote su tutto ciò che fai. Così un giorno è andata dal suo parrucchiere e ha deciso di cambiare, di diventare bionda, non un semplice taglio.

Guapo è un gran successo, Anna Tatangelo è un vero incanto nel suo nuovo modo di proporsi, di cantare, destinata a vivere molte altre soddisfazioni.