Anna Tatangelo: dopo l’incidente della mamma il post della cantante è pieno di dolore

Un viaggio in treno e Anna Tatangelo forse corre dalla sua mamma o forse sta già andando via da Roma dove la signora è ricoverata dopo un brutto incidente domestico. Nulla di gravissimo per la mamma della cantante ma la frattura scomposta della mandibola non è certo una sciocchezza. La signora Palmira Tatangelo è caduta in casa due giorni fa facendo scattare subito i soccorsi; i medici del 118 hanno poi predisposto il trasferimento della mamma di Anna Tatangelo in una struttura specializzata di Roma per potere intervenire con un chirurgo maxillo facciale. Tra tre o quattro settimane sarà tutto risolto ma immaginiamo lo spavento per Anna Tatangelo e la sua famiglia.

ANNA TATANGELO CONDIVIDE UN BRANO DI TIZIANO FERRO

La cantante ex compagna di Gigi D’Alessio è ovviamente molto legata alla sua famiglia, alla sua mamma, immaginiamo la sua preoccupazione. Per lei è un momento delicato, una rotta musicale diversa, un passaggio che attendeva da tempo. Si sta godendo il successo del suo Guapo con Geolier accettando anche le inevitabili critiche.

Poco fa tra le sue storie Instagram il viaggio in treno e la scelta di La Fine di Tiziano Ferro, una canzone che rivela tutto il dolore, non è di certo una scelta causale. Quel “Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani…” preoccupa i suoi fan.

“E quando qualcuno ti schiaccia

Devi essere il primo che attacca

Non ce l’ho mai fatta, ho sempre incassato

E sempre incazzato, fino a perdere il fiato . Arriverà la fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano

E su Di te un primo piano

Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno . Io non lo so chi sono e Mi spaventa scoprirlo

Guardo il mio volto allo specchio

Ma non saprei disegnarlo”

