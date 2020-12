Selvaggia Lucarelli apre per sbaglio il regalo di Lorenzo Biagiarelli ed è meraviglioso (Foto)

Lorenzo Biagiarelli con il suo regalo di Natale a Selvaggia Lucarelli non solo conquista per l’ennesima volta la sua compagna ma anche tantissime donne (foto). Un regalo di Natale in anticipo ma è solo per sbaglio che la Lucarelli ha scoperto tutto prima del 25, ha aperto lei al corriere che ha consegnato il pacco di Amazon. Un errore che però non ha rovinato la sorpresa, la nuova dichiarazione d’amore di Lorenzo Biagarelli alla sua fidanzata. Il regalo è un cammello gonfiabile ma c’è da spiegare come Lorenzo sia arrivato all’acquisto. Un post da leggere tutto con il sorriso e ovviamente è Selvaggia Lucarelli a spiegare tutto. A spiegare che è da mesi che il suo compagno le chiede cosa desidera per Natale e lei ogni volta ha risposto “un cammello”. Ovvio che è una risposta non risposta, un modo per dire ho tutto ma anche che al regalo di Natale non si può rinunciare.

IL REGALO DI NATALE DI LORENZO BIAGIARELLI A SELVAGGIA LUCARELLI

“Non c’è un motivo per cui rispondo così, faccio la stupida per dire che ho più o meno tutto e alla fine mi manca, al massimo, un animale esotico. Allora lui ci ha lavorato perché Lorenzo ha i suoi difetti ma non quello di prendere poco sul serio quello che gli dico e alla fine eccolo qui”. Ed ecco che suonano al citofono, Amazon consegna il pacco nelle mani di Selvaggia che curiosa lo apre per sbaglio: “Quando ho visto che c’era dentro un cammello che si gonfia come i salvagente in aereo ho pensato: questo è scemo. E invece no. Questo è Lorenzo, questo meraviglioso ragazzo per cui ogni giorno c’è un motivo nuovo per essere felici. E se non c’è, va bene anche quello del giorno prima”.

Tutto questo si chiude con una morale, perché se è vero che Lorenzo Biagiarelli è stato simpatico e dolcissimo è anche vero che la prossima volta la Lucarelli starà bene attenta alla sua risposta sul regalo di Natale. “La morale della storia è: quando vi chiedono cosa volete per Natale non dite una cosa scema, che poi succede che ve la regalano per davvero”.

Al post di Selvaggia c’è ovviamente la risposta del fidanzato: “Ti amo per tutto, per tazza e per cammello”. Attendiamo che uno dei due ci spieghi della tazza.