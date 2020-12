Benedetta Rossi riappare sui social per il Natale più sereno con Marco (Foto)

Come si fa a non amare Benedetta Rossi, i suoi follower sono impazziti nel rivederla sui social per gli auguri di Natale (foto). La famosa food blogger aveva appena annunciato un breve periodo di pausa lasciando intendere che lei e Marco avevano bisogno di staccare la spina proprio dai social, dal lavoro, di prendere una pausa e un po’di fiato, di coccolarsi. La pausa è stata interrotta nel giorno di Natale, Benedetta Rossi non ha lasciato i fan senza auguri e ha mostrato tutta la dolcezza della sua famiglia. Conferma che è sempre la stessa, che nonostante sia diventata famosa non è cambiata ma ha anche confidato che lavorando insieme lei e suo marito avevano bisogno di altro, adesso. Di semplicità e di risate, di parlare di altro e non sempre di lavoro, almeno in questi giorni di festa. Ancora una volta Benedetta Rossi è un esempio per molte persone.

TUTTI PAZZI PER BENEDETTA ROSSI

Una pioggia di like per lei che nel giorno di Natale ha mostrato la sua quotidianità con Marco e con il bellissimo Cloud. Tre scatti tra l’albero di Natale e il caminetto e ancora una volta la semplicità di Benedetta Rossi è disarmante.

Niente è perfetto e lei non l’ha nascosto. Conosce Marco dai tempi dell’università, si sono sposati nel 2019 e dieci anni dopo hanno riconfermato il loro amore con nuove promesse. “Io, Marco, Cloud e gli gnomi vi auguriamo un sereno Natale” e noi ci auguriamo di rivederla presto o quando vorrà sui social, pronta a tornare al lavoro.