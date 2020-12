Benedetta Rossi si prende una pausa dai social: ha bisogno di staccare

E’ stata una notizia inaspettata. Una decisione che i fan di Benedetta Rossi non si aspettavano, soprattutto in questi giorni di festa dedicati al Natale. Pensavano di preparare insieme a Benedetta tante ricette natalizie, con i suoi consigli e le sue idee. Probabilmente quelle non mancheranno ma Benedetta ha deciso di prendersi una pausa. Lo ha annunciato con un messaggio sulle sue pagine social spiegando a chi la segue sempre con grande amore che ha bisogno di prendersi del tempo. Tempo che dedicherà a Marco, come marito, non come collega di lavoro in questo viaggio insieme che ormai li vede sempre uniti. Hanno bisogno di dedicarsi alla coppia, hanno bisogno di pensare all’amore.

Le parole di Benedetta Rossi sui social:

Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud.

É stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me.

Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni.

Voi mi siete sempre stati vicini, mi avete incoraggiato e spronato proprio come si fa con una cara amica e di questo vi ringrazio tanto…mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perchè non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un pò la spina.

Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco.

Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”.

Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme.

So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve.

Vi voglio bene