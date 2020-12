Oroscopo 2021 di Simon & The Stars per Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine

Simon & The Stars torna a Oggi è un altro giorno per l’oroscopo del 2021, per svelare come sarà il nuovo anno per Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine. I segni di cui Simon & The Stars ha parlato oggi “sono tutti segni mobili, che vivono con il movimento, sanno assumere varie identità ma sono 5 anni che sono stati inquadrati per definirsi bene e dare un’identità più chiara. I Gemelli hanno dovuto lottare per un loro ruolo. Il 2021 è l’anno in cui i Gemelli scelgono chi vogliono essere, cosa vogliono fare e soprattutto dove”. Si passa poi al Sagittario, al 2021 e in studio c’è Gigliola Cinquetti che ascolta attenta Simon, confessa di essere molto suggestionabile.

COME SARA’ IL 2021 PER IL SAGITTARIO

“E’ il segno che non ha confini, non esiste l’impossibile, qualunque confine è solo la sfida di superarla. Il 2021 è di rivincita, si riappropria di quello che gli ultimi 5 anni gli hanno sottratto. E’ il segno della buona fede per eccellenza ma in passato ha esagerato con l’abbassare la guardia e ha poi dovuto agire. Il 2021 può essere l’anno della sentenza e della giustizia. Vive una dimensione di viaggio perenne ma gli ultimi 5 anni è come se gli avessero sottratto il passaporto”. Tutto il meglio quindi in arrivo con il nuovo anno.

L’OROSCOPO DEL 2021 PER I PESCI

“I Pesci sono i grandi sognatori dello zodiaco e sono i più mistici e spirituali. Hanno questo rapporto particolare con il realismo, hanno bisogno di emozionarsi e arrivano a questo 2021 in cerca di ispirazione, sono alla chiusura di un ciclo. Saranno grandi protagonisti della seconda metà del 2021. Hanno un desiderio di vivere da anni la propria creatività e nel 2021 avranno gli strumenti giusti e concreti”.

SIMON & THE STARS L’OROSCOPO 2021 PER IL SEGNO DELLA VERGINE