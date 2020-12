Simon & The Stars l’oroscopo del 2021 per Scorpione, Toro, Acquario e Leone

A Oggi è un altro giorno torna l’appuntamento con l’oroscopo del 2021 di Simon & The Stars. Dopo i primi quattro segni di ieri oggi si passa ai segni fissi: Scorpione, Toro, Acquario e Leone. I segni fissi, quelli che amano i punti fermi e guardano il cambiamento con sospetto ma il 2021 ci sarà la spinta necessaria per attuare un cambiamento che desiderano da tempo.

Per lo Scorpione: “La casa è un simbolo importante, lo scorpione si chiede dove vuole stare per sentirsi padrone della sua vita”. Anna Falchi è del tutto d’accordo perché il suo compagno con cui sta da 10 anni è scorpione e lo ha descritto in modo perfetto.

Mietta in collegamento chiede del lavoro che di certo in questi mesi ha subito un arresto. “L’anno inizia con confusione, a marzo iniziano le risposte ma la primavera sarà pazzesca”. Sulla stessa scia lo Scorpione desidera la famiglia e il 2021 potrebbe essere importante anche per creare tutto questo in amore. Lo Scorpione è il segno della seduzione e anche se si ha come ascendente è fondamentale: “Prendono tutto molto sul serio e se qualcuno si rivela immeritevole di fiducia finisce tutto lì”.

L’OROSCOPO DEL 2021 PER IL TORO

“Il Toro ha un 2021 che parla di consacrazione sul lavoro. Come se fosse arrivato il momento di fare un salto di qualità e se l’ambiente in cui si muove non lo consente è pronto a concedersi un nuovo inizio. Il 2021 ha il sapore dell’inizio un po’ per tutti e il Toro non sarà più seduto. Il Toro dice ‘non toccate le mie cose’”.

COME SARA’ IL 2021 PER L’ACQUARIO

“E’ il segno che è spirito libero, va contro tutti pur di non adeguarsi. L’acquario ha un 2021 molto forte, si affaccia a una nuova vita, pronto a decidere e a ricominciare. L’anno nuovo restituisce le redini cominciando ad eliminare tutto ciò che è superfluo perché tanti magari hanno due lavori, due case. E’ il momento in cui bisogna togliere ciò che è di troppo perché c’è sulla scrivania la prontezza. Nel 2021 ha voglia di impegnarsi fino in fondo anche in amore. La seconda metà del 2021 credo ci riscatterà dai tantissimi sacrifici”. Simon & The Stars crede che presto staremo tutti meglio, che davvero la seconda metà del 2021 sarà importante.

L’OROSCOPO 2021 DI SIMON & THE STARS PER IL LEONE

“Il Leone è preoccupato per Saturno e Giove in opposizione ma non deve farlo perché accende il fuoco dentro di lui. Sono tre anni che vorrebbe cambiare e il 2021 gli dà la possibilità, a partire proprio dal lavoro. Il Leone è pronto a spaccare tutto, è un ritorno della grinta e di lasciare il segno, anche in amore. Per molti sarà l’anno di un impegno più formale, che sia un contratto o un matrimonio ma arriva anche la spinta giusta per chiudere”.