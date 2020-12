Oroscopo Simon & The Stars: come sarà il 2021 per Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Con Simon & The Stars scopriamo che anno sarà il 2021 per Ariete, Capricorno, Cancro e Bilancia, l’oroscopo del nuovo anno. I segni caratterizzati dall’iniziativa, Ariete, Cancro, Bilancia e il Capricorno, sono i segni cardinali dove iniziano le stagioni e Simon & The Stars a Oggi è un altro giorno inizia da loro. “Dalla fine del 2020 sono segni che si scrollano di dosso grandi zavorre. L’Ariete sicuramente ricorderà che gli ultimi 3 anni sono stati davvero in crescente difficoltà. Nel 2021 ritrova la capacità di osare, si libera e spazia, farà cose che non ha mai fatto prima e comincia a decollare”.

Per il Capricorno: “Di solito è associato all’ambizione, alla determinazione, tutto di un pezzo, è segno io grande polso e arriva alla fine del 2020 un po’ disarmato perché è un po’ come se si fosse stancato di stare con il coltello tra i denti negli ultimi 3 anni ed è come se smettesse di volere programmare tutto, mettesse da parte la determinazione e cominciasse a seguire il flusso. Per il 2021 gli arrivano più occasioni ed è forse l’anno in cui pensa meno alla vetta e gli si avvicina di più”. Simon aggiunge: “Deve tirare fuori una corda più emotiva e accogliere di più le persone nuove che arrivano e i nuovi progetti. Il Capricorno non si accontenta di piccole cose, o la vetta o niente”.

COME SARA’ IL 2021 PER IL CANCRO

“Il cancro è associato alla famiglia, alla cura degli affetti ma è anche vero che il Cancro è cambiato tanto e negli ultimi 3 anni ha sconfitto tutta una serie di paure del passato e nel 2021 inizia a godere del frutto di tutte le battaglie ed è un segno che entra a testa alta e inizia a rendersi conto di quello che ha fatto. Nel 2021 sarà molto più sereno e trattabile. Nasce fragile e soprattutto l’uomo che è un grande poeta e di solito non è un allegrone ma questi ultimi anni lo hanno reso diverso. Ha combattuto molte battaglie sul lavoro e nel 2021 si porta a casa il risultato di tanto combattimento“.

COME SARA’ IL 2021 PER LA BILANCIA

Simon & The Stars chiude oggi con la Bilancia: “La storia si fa interessante perché la Bilancia forse va al primo posto perché è la grande protagonista del 2021, finalmente si mette in mostra dopo tre anni che ha costruito sicurezza. Se ha in testa progetti un po’ folli deve insistere perché avrà la meglio”.