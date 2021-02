Oroscopo Paolo Fox marzo 2021 Sagittario: inizio con tensioni

Che mese sarà quello di marzo 2021 per i nati sotto il segno del sagittario? Ce lo spiega come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che analizza come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, il mese non partirà bene e non sarà il momento giusto di fare scelte troppo importanti. Nel lavoro, ci sarà un po’ di agitazione in campo e potrebbero quindi esserci disagi e difficoltà. Per quanto riguarda la salute, si dovrà cercare di non esagerare con nulla. Ma cerchiamo di vedere meglio come andrà l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario.

L’oroscopo di Paolo Fox per marzo 2021 per i nati sotto il segno del sagittario

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Nei primi giorni, anzi nelle prime settimane di marzo, ci sarà un po’ di tensione per i nati sotto questo segno zodiacale. Questo significa che bisognerà andare piano con i sentimenti. Non sarà il momento giusto per fare scelte importanti o decisive. Meglio attendere gli ultimi giorni di questo mese in questo senso. Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo tante cose dipenderanno dai vari tipi di relazioni. Se vivete due storie contemporaneamente ci sarà abbastanza caos in testa. Chi convive potrebbe ritrovarsi ad affrontare alcuni problemi in casa, magari in famiglia, magari questioni di tipo finanziario. I rapporti non saranno comunque persi e dal giorno 24 del mese finalmente potrete recuperare. Occhio pure al tipo di relazione che dura con stabilità, ci vorrà una certa pazienza, tatto.

Lavoro – Marzo inizierà con un po’ di agitazione e tensione generale pure sul posto di lavoro. Il nervosismo caratterizzerà delle giornate in particolare: il 5, 6, 12 e 19. Sarà importante non lasciarsi troppo andare oppure potrebbero esserci dei problemi. Tutto quello che è stato fatto potrebbe andare addirittura perso. I nati sotto il segno del sagittario che hanno dei collaboratori dovranno tenere gli occhi aperti ai rapporti. Per Paolo Fox potrebbero esserci pure dei giorni un po’ faticosi come quelli del 12 e del 28. Proprio in questi giorni di marzo potrebbero aprirsi dei momenti complicati e di crisi. A partire dal 20 almeno si potrà almeno contare su più forza e tanta buona energia e quindi su un buon recupero per i nati sotto questo segno zodiacale.

Salute – Il mese non inizierà nel migliore dei modi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le prime tre settimane di marzo saranno un po’ complicate. I sagittario dovranno comunque evitare di esagerare con ogni cosa. Ci sarà un bel po’ di caos. Ci saranno tante questioni da sistemare e potrebbero esserci disagi come infiammazioni e mal di denti. Potrete contare invece sugli ultimi dieci giorni del mese.