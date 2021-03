Oprah intervista Harry e Meghan e le anticipazioni promettono rivelazioni scioccanti

Se il primato in Italia delle interviste choc, della busta choc, delle rivelazioni choc, va a Barbara d’urso, negli Stati Uniti è tutto nelle mani di Oprah. Non è un caso tra l’altro, se la conduttrice italiana ha un solo mito, e segue una sola persona sui social: quella persona è proprio Oprah! Come saprete, c’è grandissima attesa per l’intervista esclusiva a Herry e Meghan Markle che andrà in onda il 7 marzo 2021 negli Usa ma di cui di certo, si parlerà praticamente in tutto il mondo. Le brevissime anticipazioni, con il trailer video che è stato postato su Youtube, sono state riprese in tutto il mondo e già fanno un gran parlare. L’intervista infatti si chiude con Oprah che commenta dicendo: “Avete raccontato delle cose scioccanti”.

Harry e Meghan intervistati da Oprah: l’intervista è già un caso

Come si deduce dal trailer postato poche ore fa, l’intervista è stata divisa in tre parti diverse. C’è una parte dedicata esclusivamente a Meghan Markle, che racconterà la sua versione dei fatti, il perchè della decisione di lasciare Londra e di vivere negli Usa. Poi ci sarà una parte dedicata esclusivamente al principe Harry, che evidenzierà la sua paura più grande. Il principe si esporrà molto, arrivando anche a dire che aveva paura che a Meghan, potesse succedere quello che era successo a sua madre. E poi ci sarà invece una terza parte durante la quale Harry e Meghan risponderanno insieme, tenendosi sempre mano nella mano, alle domande di Oprah.

Come si può vedere dal breve video postato sui social e su YT ( che ha già oltre 600 mila visualizzazioni ) Harry spiega di essersi trasferito a Los Angeles con Meghan Markle e loro figlio Archie perché temeva che la «storia si ripetesse», alludendo alla scomparsa di mamma Diana e probabilmente al clima che si era generato in quegli anni, e anche al clamore mediatico che aveva ogni cosa che Diana facesse. Il duca di Sussex ha anche ammesso che lasciare la famiglia reale è stato «incredibilmente duro».

Le prime immagini nel trailer dell’intervista a Harry e Meghan

La CBS presenta con queste parole l’intervista a Harry e Meghan:

“Get a first glimpse at Oprah Winfrey’s interview with The Duke and Duchess of Sussex, Meghan and Harry, where “there is no subject that is off limits.”

Sarà una intervista di 90 minuti quella che Oprah ha fatto a Harry e Meghan. Al momento sappiamo pochissimo ma il fratello di William ha ringraziato così la conduttrice: «Sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te con mia moglie seduta al mio fianco perché non riesco a immaginare come deve essere stato per lei ( si riferisce a mamma Diana) attraversare questo processo da sola tanti anni fa». E ancora, continua «Perché è stata incredibilmente dura per noi due, ma almeno ci siamo sempre stati l’uno per l’altra». Harry mette quindi anche a tacere tutte le dicerie sul suo conto. Da Londra infatti si dice che Harry è stanco di vivere negli Stati Uniti che è sempre più depresso e che sta preparando il divorzio. Ma a quanto pare, restano appunto tutte chiacchiere, forse le stesse dalle quali Harry e Meghan hanno deciso di scappare prima di esserne travolti.