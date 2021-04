Chi è Penny, l’amica del Principe Filippo presente al suo funerale

Sarà un funerale molto riservato, quello del Principe Filippo. Parteciperanno infatti solo i più stretti familiari. Ma con un’eccezione: al funerale che sarà celebrato domani nella Cappella di San Giorgio sarà presente Penelope Romsey, Penny per gli amici, l’unica che non fa ufficialmente parte della Famiglia Reale ma che negli anni si è guadagnata un posto dentro il cuore del defunto principe, duca di Edimburgo. Ma chi è Penny? E per quale motivo è entrata a far parte a tutti gli effetti della Famiglia Reale inglese tanto da essere la sola (non della famiglia) a poter partecipare ai funerali blindati di domani? Le informazioni su di lei non sono tantissime: si sa però che da moltissimi anni ormai il principe Filippo e Penelope Romsey erano in stretto contatto, complice un’amicizia trentennale.

Di certo chi seguirà il funerale domani, e non conosce molto la storia della famiglia reale, si chiederà proprio come mai Penelope Romsey sia stata tra gli “eletti”.

Chi è Penny, l’amica del Principe Filippo che sarà al suo funerale

Quasi settantenne, Penny ha conosciuto il principe Filippo tantissimi anni fa. Il motivo? Nel 1994 ha imparato da lui a “guidare” la carrozza. Da quel momento tra i due è nata una forte amicizia fatta di stima e rispetto reciproci. Amicizia che non si è mai sgretolata, anzi, si è fortificata negli anni. Nonostante la differenza di età, infatti, Filippo e Penny hanno continuato a frequentarsi in nome di un affetto nato tanto tempo fa. E alla luce di questo, non stupisce allora che Penelope Romsey sia entrata a far parte delle sole trenta persone che domani parteciperanno al funerale del principe Filippo. Non è ufficialmente una di famiglia ma è come se lo fosse, insomma. La morte del principe Filippo, che tra pochi mesi avrebbe compiuto cent’anni, ha lasciato grande tristezza nel suo cuore.

Funerali principe Filippo: solo trenta invitati

Insieme a Penny, al funerale del Duca di Edimburgo ci saranno i più stretti familiari: oltre alla regina Elisabetta, i quattro figli della coppia, gli otto nipoti e i rispettivi coniugi. Un funerale decisamente riservato, insomma, come sempre quando si parla di eventi legati alla Famiglia Reale. Da Buckingham Palace hanno fatto sapere che la regina Elisabetta ha dovuto operare delle scelte molto difficili per selezionare le trenta persone che saranno presenti al funerale di domani 17 aprile. Tra le trenta persone, però, ha voluto assolutamente inserire l’amica Penny, persona discreta e fidata, da sempre vicina alla Famiglia Reale.

