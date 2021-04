Harry e William non saranno vicini nel corteo funebre per Filippo: le scelte della regina

Manca ormai pochissimo al giorno della celebrazione dei funerali del principe Filippo. E nel Regno Unito ovviamente non si parla d’altro. C’è grande attesa non solo per l’ultimo saluto all’amatissimo principe consorte ma anche per vedere come si comporteranno tutti i componenti della famiglia reale che potranno prendere parte alla cerimonia. Questa mattina la BBC ha anche mostrato nel programma quotidiano che racconta le ultime news da Londra, quello che dovrebbe essere lo schema scelto dalla regina Elisabetta per il breve corteo funebre che accompagnerà il feretro del principe Filippo nella cappella dove sarà celebrato il rito. Non solo, ci sono novità anche per le disposizioni nella chiesa. E quello che è emerge è che William e Harry non saranno l’uno di fianco all’altro. Tra i due fratelli infatti ci sarà Peter Phillips, cugino di William e Harry. E quando la bara verrà trasportata nella Cappella di San Giorgio a Windsor, William si muoverà davanti al fratello minore mentre prenderanno poi posto separatamente.

Ad aprire il corteo, almeno secondo quanto mostra la BBC, saranno Anna e Carlo, dietro di loro poi Andrea ed Edoardo.

Vi ricordiamo intanto che domani, il funerale, potrà essere seguito in diretta su Rai 1 nel corso del programma Italia sì con Marco Liorni.

Il funerale del principe Filippo: le ultime notizie da Londra

La regina indosserà una maschera, siederà socialmente lontana dalla sua famiglia e seguirà la bara del marito.

La congregazione di 30 persone comprende tutti i figli e i nipoti di Philip, i loro coniugi e parenti stretti, incluso il figlio della principessa Margaret, il conte di Snowdon;

L’unico membro non familiare del gruppo è la sua caro amica e compagna di viaggio in carrozza Contessa Mountbatten of Burma, Penny Knatchbull;

Altri reali, inclusa la duchessa del Kent, non sono stati invitati dopo che le regole del Covid hanno ridotto una lista di 1.000 nomi. È stato svelato il carro funebre Land Rover appositamente progettato dal duca per trasportare la sua bara. Tutta la cerimonia sarà fatta seguendo le ultime volontà che il principe aveva indicato prima di morire, nel pieno rispetto di ogni sui desiderio.