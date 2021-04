Il funerale del principe Filippo in diretta tv: su Rai 1 con Marco Liorni

Si potrà vedere il funerale del principe Filippo che sarà celebrato sabato pomeriggio in diretta televisiva? Sembra proprio di si. Di certo arriveranno immagini da Londra su tutte le all news, canali dedicati come SkyTg24 o Rai News ma ci sarà modo, stando a quelle che sono le ultime notizie che si evincono dalla Guida Tv Rai ufficiale, di vedere il funerale di Filippo in diretta da Londra, anche su Rai 1. Come potrete vedere infatti visitando la guida Tv Rai, Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni, andrà in onda un’oretta prima rispetto al solito. La motivazione sembra essere legata alla scelta di mandare in onda in diretta le immagini in arrivo da Londra dove, sabato pomeriggio, si terranno i funerali del marito della regina Elisabetta. Una cerimonia privata, che però avrà anche dei momenti in pubblico. Infatti, le poche persone che prenderanno parte del funerale, una trentina circa, prima di arrivare presso la cappella dove sarà celebrato il rito funebre, si riuniranno per una breve processione. Sarà quindi una delle prime occasioni che ci mostrerà la famiglia reale quasi al completo, dopo la perdita dell’amato Filippo.

Italia sì si allunga per la puntata di sabato per la diretta dei funerali di Filippo

In modo ufficiale non è stata ancora comunicata la notizia ma è evidente, visto che il programma andrà in onda a partire dalle 15,45 come potrete vedere dalla foto che abbiamo pubblicato in apertura di questo post, che ci sarà una novità nella programmazione. Marco Liorni quindi sarà chiamato a commentare in diretta le immagini in arrivo da Londra, affiancato probabilmente da esperti di etichetta e conoscitori della famiglia reale. Il programma lascerà la linea poi al TG1 per tornare in onda successivamente nella classica collocazione delle 16,50.

Qui i dettagli sul funerale del principe Filippo

Non ci dovrebbe essere invece spazio per il tema a Verissimo, che come sempre dovrebbe andare in onda con una puntata registrata.