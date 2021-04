Harry e Carlo è ancora gelo: il lutto non cancella le parole

Pace fatta tra il principe Harry e la famiglia reale? Stando a quanto si legge sui media britannici, le cose non sono semplici. In particolare, il rapporto maggiormente incrinato sarebbe quello tra Carlo ed Harry, come del resto lo stesso figlio di Lady D aveva raccontato nella sua intervista per Oprah. Non aveva risparmiato frecciate a suo padre, raccontando che era rimasto amareggiato dal suo atteggiamento, visto che Carlo ci era passato con Diana, aveva visto la sua ex moglie ammalarsi, soffrire e perdere la vita. Sapeva che cosa significava per una donna che non faceva parte della famiglia reale sposare un principe, figlio di un erede al trono. E da lui si aspettava un atteggiamento diverso. Harry e Carlo quindi non si parlano da mesi e, stando a quanto riferisce il Mirror, prima di arrivare a Londra, il fratello di William avrebbe scritto un biglietto per suo padre.

Ma oggi, come vanno tra di loro le cose? Harry sarebbe in partenza e a quanto pare, stando almeno alle indiscrezioni riportare dalla stampa inglese, non ci sarebbe stato nessun chiarimento tra Harry e suo padre.

Harry e Carlo: come vanno le cose tra i due?

Secondo quanto riporta il Mirror, una fonte avrebbe detto: “Harry non si aspettava che tutto fosse completamente tornato alla normalità, ma la sua sensazione dopo aver visto la sua famiglia era che c’era molto terreno da recuperare.” Il marito di Meghan Markle si aspettava quindi di ricevere un’altra accoglienza? Lo abbiamo visto parlare con William e Kate il giorno del funerale di Filippo ma non ci sono immagini di William vicino a suo padre ( a differenza dei sorrisi che Kate ha riservato a Carlo, standogli vicino nel giorno del funerale).

Se quindi il rapporto con William e Kate potrebbe esser stato in qualche modo recuperato, sembra proprio che con Carlo le cose non siano andate bene. Pare che l’erede al trono sia davvero molto molto turbato sia per quello che è stato raccontato in tv che per le modalità scelte.

Harry quindi tornerò in California senza essersi chiarito con suo padre? Pare proprio di si.