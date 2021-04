Harry rimanda il volo e resta in Inghilterra per il compleanno della regina Elisabetta

Il gelo tra Harry e William al funerale del principe Filippo sembra si sia sciolto, almeno in parte. Sembra che il principe Harry abbia rimandato il rientro a casa in California per trascorrere ancora qualche giorno con la sua famiglia. Forse partirà mercoledì attendendo il compleanno della nonna. La regina Elisabetta compie gli anni il 21 aprile, ma se è davvero questa la scelta è evidente che c’è il desiderio di ricucire i rapporti con tutti, soprattutto con il padre e il fratello. E’ The Sun a riportare la notizia che il duca di Sussex potrebbe fermarsi in Gran Bretagna ancora per qualche giorno. Non è partito subito dopo il rito funebre per l’addio al nonno, Harry è ancora a Londra. La freddezza tra i due fratelli l’avevamo già vista svanire dopo i funerali, con le immagini dei figli di Carlo e Diana uno accanto all’altra a piedi verso il Castello. Con loro c’era Kate Middleton, grande assente Meghan Markle.

HARRY POTREBBE RESTARE IN INGHILTERRA FINO A MERCOLEDI’

Il Sun commenta: “Se tutto va bene potrebbe restare per il compleanno della regina Elisabetta” e basta questo a far supporre che tutto si potrebbe risolvere, almeno tra William, Carlo ed Harry. La nonna avrebbe già perdonato da tempo l’amato nipote.

Sembra inoltre che subito dopo la cerimonia funebre il principe Carlo abbia parlato per ben due ore con i figli nel castello di Windsor e ben lontani dalle telecamere e dagli occhi indiscreti di chi desidera solo pettegolezzi. Un primo incontro dopo la famosa intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, dopo le famose dichiarazioni dei duchi di Sussex che hanno fatto non solo tremare la royal family ma addolorato profondamente William, da sempre la persona più legata al principe Harry, soprattutto dopo la morte della madre, Lady Diana.