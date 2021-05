Eros Ramazzotti non giocherà la Partita del cuore: “Sono contro le discriminazioni, non scendo in campo”

E’ stato tra i primi a schierarsi dalla parte di Aurora Leone dopo quello che è successo ieri sera. Eros Ramazzotti ha preso subito le parti dell’attrice campana e questa mattina aveva spiegato via social che attendeva un chiarimento da parte della dirigenza per sapere chi avesse detto quelle cose alla Leone e in veste di cosa. A quanto pare il chiarimento c’è stato ma Eros Ramazzotti non ha ricevuto le risposte che si aspettava tanto che pochi minuti fa, sempre via social, ha fatto sapere che questa sera non scenderà in campo. Non sarà tra gli artisti pronti a indossare la maglia della nazionale cantanti per la Partita del cuore che si giocherà oggi in diretta da Torino, gara trasmessa su Canale 5.

Qui la vicenda per chi non la conoscesse

Il cantante ha ovviamente ricordato lo scopo benefico di questa partita, invitando tutti a donare, dicendo anche che lo farà in prima persona. Ma non può accettare di giocare in questo clima. Si dissocia infatti da atteggiamenti discriminatori che ci sono stati nei confronti dell’attrice Aurora Leone, per i quali tra l’altro, al momento nessuno si è ancora scusato.

Eros Ramazzotti non ci sta: stasera non scende in campo per la Partita del cuore

Le parole di Eros Ramazzotti sui social: