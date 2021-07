Anche Antonella Clerici si espone e prende una posizione sui vaccini: le parole sui social

In questi giorni si è creato, per l’ennesima volta, un grandissimo dibattito intorno al tema dei vaccini. L’Italia chiaramente non è la sola nazione in cui ci si divide: da un lato chi ha già fatto il vaccino, seppur non senza paura, e chi invece continua a parlare di “siero sperimentale” e sceglie di non vaccinarsi, contribuendo, di fatto, alla diffusione del virus. Perchè è stato spiegato in tutti i modi che solo raggiugendo una certa immunizzazione, questo virus smetterà di essere pericoloso e di mutare, con le tante varianti che abbiamo imparato già purtroppo a conoscere. Il dibattito come dicevamo, infiamma questa estate. E anche molti personaggi noti, decidono di prendere posizione. Antonella Clerici, che è seguitissima sui social, sceglie di spiegare ai suoi fan quello che è il punto di vista di una donna, non più giovanissima, che ha fatto il vaccino e crede nella scienza, con la speranza di dare un messaggio importante a chi la segue.

Antonella Clerici prende posizione e dice la sua sui vaccini

Le parole di Antonella Clerici sui social:

Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero.Lo abbiamo fatto x il senso di responsabilita’ x la comunita’ piu’ fragile.Perche’ se non fosse x la scienza moriremmo a 30 anni, perche’ la mia liberta’ finisce dove comincia quella dell’altro

Come dicevamo, il tema divide. E infatti anche sotto il post della Clerici, sono arrivati commenti di diverso genere. C’è chi scrive: “Ok, ma nessuna imposizione a vaccinarsi ogni uno deve essere libero di decidere per la propria persona, quindi inutile che dicano se volete andare al ristorane o al bar dovete avere un pass…. Io non cedo a tale imposizione! Che se lo faccia chi vuole farlo!!“. E ancora: “D’accordissimo. E tutti coloro che sono contro il vaccino non hanno capito niente, peccato. Non ne usciremo neanche quest’anno. La quarta ondata e dietro l’angolo, purtroppo.“

La conduttrice già nel corso della sua trasmissione, si era molto esposta sul tema, raccontando la sua personale esperienza.