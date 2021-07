L’assurdo post di Mario Balotelli sui figli nati contro la volontà degli uomini e la replica dell’ex fidanzata

Ogni tanto spuntano sul profilo social di Mario Balotelli le foto con i figli, con Pia, avuta da Raffaella Fico, e con il più piccolo, Lion avuto da Clelia. Due storie d’amore finite in modo diverso, Mario Balotelli sembra però occuparsi dei suoi figli ma forse non si preoccupa di ciò che scrive e che li riguarda. Tra le storie Instagram del calciatore ne spunta una che è terribile, è in inglese ma la traduzione non è complicata, Balotelli pensa che la legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere figli control il volere degli uomini. A chi si riferisce? A qualcuna che è in cerca di denaro e che avrebbe messo al mondo un bambino solo per questo. Un’accusa che non ha destinatario ma la sua ex fidanzata, Clelia, si è sentita colpita e ha replicato ma Balotelli ha scritto anche altro.

MARIO BALOTELLI CONTRO LA MADRE DI UNO DEI SUOI FIGLI

Sembra che quel post sia rivolto a Clelia perché è lei ad avere risposto. Mario Balotelli parla di un piano, di qualcosa di diabolico, triste e immorale. Dimentica che suo figlio è nato davvero e che un domani leggerà le sue parole. Dimentica che sta sputando veleno contro la madre di suo figlio, ma in realtà non fa il suo nome.

“Se tu sei single e ti diverti ma non. Puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come bancomat. Trova un lavoro prima di avere dei figli. Anche se la legge a volte è ingiusta Dio lo è e la punizione sarà eterna…”. Quanta rabbia in queste parole a cui ha risposto Clelia: “Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente. Non si ferma mai, non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa è mentire”. I panni sporchi si dovrebbero lavare in famiglia.