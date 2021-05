Dayane Mello e Mario Balotelli beccati insieme ma lui si arrabbia (Foto)

Dayane Mello e Mario Balotelli sono di nuovo una coppia? La rivista Chi ha pubblicato le foto che parlano di ritorno di fiamma. Balotelli e la Mello sono stati pizzicati mentre escono dallo stesso residence, dicono che potrebbero avere trascorso la notte insieme. Si conoscono da più di dieci anni, tra loro c’è una storia d’amore a intermittenza e anche nella casa del GF Vip Dayane ha più volte detto che il calciatore era ancora nel suo cuore, lasciando intendere che fosse ancora innamorata. La frequentazione continua, cosa c’è tra Dayane Mello e Balotelli? Mentre Signorini pubblica le foto lei dice che c’è un rapporto speciale tra loro ma Mario si arrabbia.

MARIO BALOTELLI RISPONDE SU INSTAGRAM

Il pettegolezzo che lo lega ancora una volta alla modella brasiliana l’ha fatto esplodere e tra le storie di Instagram è comparsa la sua risposta alle foto pubblicate sul settimanale Chi. Hanno fatto di tutto per nascondersi ai paparazzi, non volevano si parlasse di loro e sembra che per coprirli abbiano anche fatto intervenire Enock; anche lui ex gieffino. Una complicità che però non è sfuggita ai paparazzi, non è servita a confondere le acque.

Il racconto è che prima sia arrivato Mario e dopo un’ora Dayane, tutta la notte insieme in hotel e poi il pettegolezzo. In questi anni si sono sempre visti, mai persi di vista anche dopo la fine della storia d’amore. C’è di certo un legame forte tra loro ma il calciatore ha tuonato: “Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o ridere o scherzare o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni? Ma bastaaa, bastaaa! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle”.