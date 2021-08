Il party di compleanno per i 40 anni di Meghan Markle: tutti i dettagli

Sembrano arrivare diverse indiscrezioni in vista del party che Meghan Markle avrebbe organizzato in occasione del suo compleanno. Si tratterebbe di una festa organizzata in ogni dettaglio, alla quale la duchessa terrebbe davvero moltissimo anche perchè si tratta di un traguardo importante. Tutto ovviamente ufficioso, non c’è nulla di ufficiale anche perchè il party non si è ancora tenuto ma trapelano molte news su quello che Meghan avrebbe chiesto per il compleanno. E si sa, i tabloid inglesi sono sempre informatissimi ( anche se non sempre quello che raccontano corrisponde a realtà).

Il party di Meghan Markle per i suoi 40 anni: ecco come sarà

Stando al Daily Mail, pare che Meghan Markle abbia ingaggiato il party planner delle star (il preferito da Kim Kardashian e Oprah Winfrey) per organizzare una festa indimenticabile nella sua megavilla di Montecito. Lo scorso anno Meghan anche a causa delle restrizioni covid non aveva potuto festeggiare in grande stile il suo compleanno e a dire il vero non aveva potuto fare molto, da quando lei e Harry si sono trasferiti negli Usa, visto che pochi mesi dopo il mondo è stato travolto dal maledetto covid 19. Anche per questo Meghan avrebbe deciso di fare un party, per pochi intimi, circa 65 persone, ma con una festa memorabile.

La variante Delta corre negli Usa ed è più che consigliato di non fare feste con un numero elevato di invitati. Che chiaramente saranno vaccinati o tamponati ma il rischio si sa, c’è sempre. Tra gli invitati al party per il compleanno di Meghan Markle: dovrebbe esserci chiaramente Oprah ma anche il produttore musicale David Forster. Per stupirli sono previste leccornie di ogni tipo. Si parla di una torta decorata con fiori freschi, di dolci a base di prodotti locali e di vini a chilometro zero. Inoltre ci sarebbero fiori e candele ovunque, per la cena. In pieno stile americano quindi, anche per decretare un ritorno alle origini dell’ex attrice che prima di sposare Harry era abituata a questo genere di celebrazioni.

Intanto da Londra sono arrivati gli auguri della famiglia reale con un messaggio postato anche sui social.