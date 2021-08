Gli auguri della famiglia Reale per i 40 di Meghan Markle: solo apparenza?

Sono 40 candelina oggi ! 40 candeline per Meghan Markle che si prepara a festeggiare un traguardo importante: i suoi primi 40 anni. E oggi dalla famiglia reale inglese arrivano anche gli auguri per la moglie di Harry. Un messaggio social che sta facendo il giro del mondo. Tre foto di Meghan in compagnia della regina, di Harry e una immagine del duca e della duchessa insieme al piccolo Archie. Nessuna immagine della piccola Lilibet che per il momento, non è stata mai mostrata in pubblico. E chissà che proprio oggi in occasione del compleanno di Meghan, a più di due mesi di distanza dall’arrivo della piccola, non ci sia anche il primo scatto della bambina…

Ma torniamo agli auguri…C’era grande attesa per capire come, almeno pubblicamente, la famiglia reale avrebbe accolto questo giorno. E per il compleanno di Meghan, dopo le grandi polemiche degli ultimi mesi, ecco che sono arrivati degli auguri social. Non sappiamo che cosa sia successo poi in privato anche se Harry e sua moglie, hanno sempre sottolineato di non avere nessun problema con la regina Elisabetta che invece, è sempre stata al loro fianco, anche nelle scelte più difficili ( non a caso la loro prima figlia femmina porterebbe il nome della regina proprio per questo motivo).

Gli auguri della regina a Meghan Markle per i suoi primi 40 anni

Come potrete vedere sui social, molto inglesi hanno apprezzato il gesto fatto dalla regina, per altri invece si tratta solo di apparenza. Alcuni fanno notare che non c’era nessun bisogno di fare degli auguri pubblico a Meghan, oltretutto parlando di lei come della duchessa del Sussex. Non è mai semplice accontentare i sudditi!

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX August 4, 2021

Di certo a Meghan poco importa di tutto quello che si sta dicendo in queste ore nel Regno Unito, impegnata come è a preparare il suo party di compleanno. Se lo scorso anno si era svolto tutto in famiglia, per i suoi 40 anni pare che la Markle abbia organizzato una festa esclusiva curata in ogni minimo dettaglio. Non ci resta che unirci agli auguri della Regina per Meghan. Buon compleanno!