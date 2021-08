Gerry Scotti compie gli anni, gli auguri di Carlo Conti e Rudy Zerbi

Buon compleanno Gerry Scotti! Oggi compie 65 anni e anche se non è molto social questo è un giorno speciale e il conduttore ha voluto ringraziare tutti per gli auguri già ricevuti ma soprattutto per l’affetto. Augura a tutti buona estate e non manca la sua battutina sul tempo che passa. E’ in vacanza, siamo in pieno agosto e chissà in quale posto al sole si trova Gerry Scotti per festeggiare con le persone a lui più care il suo compleanno. Un’età importante e lui quel numero così grande non lo comprende, si sente ancora così giovane. “65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate!” immediata la risposta di Rudy Zerbi: “Ascoltando i talenti della tua scuderia è venuto il dubbio anche a me…”. I due sono molto legati, la collaborazione uno accanto all’altro a Tu si que vales anno dopo anno ha rafforzato la loro amicizia, al punto che per lavoro condividono la stessa casa.

GLI AUGURI DI CARLO CONTI A GERRY SCOTTI

Ben più social di lui Carlo Conti che questa mattina ha pubblicato un post di auguri sul suo profilo Instagram. Uno scatto dei due conduttori insieme e Conti scrive: “Buon compleanno grande Gerry, fratello di virus”. I due conduttori sono stati contagiati dal covid nello stesso periodo, hanno vissuto entrambi la paura del ricovero. In quel periodo si sono sentiti spesso con tanti messaggi, si davano conforto a vicenda, si confrontavano sul decorso della malattia. Per fortuna per entrambi tutto si è risolto nel modo migliore. Tra loro resta il legame forte, come dice Carlo Conti sono “fratelli di virus”.

Adesso sono tutti in vacanza ma il mese scorso Gerry Scotti e gli altri hanno già registrato le prime puntate di Tu si que vales, pronti a tornare dopo il meritato riposo.