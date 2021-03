Gerry Scotti a Verissimo con la nipotina e c’è anche Michelle Hunziker

Gerry Scotti arriva nello studio di Verissimo con la nipotina, la piccola Virginia, che però lascia nella carrozzina, non la mostra al pubblico, magari dentro la piccola non c’è ma lui è ugualmente un nonno innamoratissimo. “Mi sento normale: la bambina mangia, dorme, rimangia e ridorme e ho la vaga impressione che riconosca la voce del nonno” gongola invece Gerry Scotti e introduce Michelle Hunziker che potrebbe magari anche lei diventare nonna presto. Michelle non vede l’ora ma Aurora preferisce attendere. Insieme Michelle Hunziker e Gerry Scotti stanno per tornare dietro il bancone di Striscia la notizia. La coppia nel tg satirico è da sempre apprezzatissima, sono molto legati anche nella vita privata e riguardando le loro immagini insieme si emozionano. Gerry ricorda il giorno che l’ha chiamato Antonio Ricci per sostituire Michelle che era in sala parto. Erano le sei di sera e lui è corso subito in suo aiuto, pronto a sostituirla.

L’AMICIZIA TRA GERRY SCOTTI E MICHELLE HUNZIKER

“E’ un lusso avere un’amicizia come la nostra” commenta Michelle Hunziker che conferma la loro amicizia, il piacere di lavorare insieme. Scotti è fiero di averle viste crescere nel lavoro, sia Michelle che Silvia Toffanin. Della Hunziker lui ammira tanto il prendersi in giro, prestarsi alle scenette. Lei racconta di com’è Gerry vicino di camerino, all’improvviso lo sente cantare a tutta voce e sono risate.

Passa la sigla di Smile e i più grandi lo ricordano Gerry Scotti in quegli anni. Michelle non vede l’ora di vedere Scotti condurre il festival di Sanremo ma lui dice che è impegnato, chissà se lo vedremo prima o poi.

Per la Hunziker c’è il video girato a casa con le bambine che sono in Dad, ma davvero è così la sua vita da un anno? Sì, conferma tutto, le figlie sono ancora piccole e hanno sempre bisogno di qualcosa.

Gerry e Michelle tornano a Striscia la notizia e sperano che per quando finirà il loro tg finirà anche la pandemia: “Ci manca il contatto fisico tra di noi. Quando rivedremo il pubblico sarà tutto tornato come prima”.