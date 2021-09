Charlene di Monaco manipolata da una maga?

Dopo gli interventi e il collasso di Charlene di Monaco adesso si vocifera di una maga che condizionerebbe le scelte della principessa. La moglie di Alberto di Monaco è ancora in Sudafrica, mentre i suoi figli sono tornati a scuola e per il principe la vita prosegue anche senza di lei, Charlene Wittstock sembra non potere tornare a casa, non ancora. La crisi tra Charlene e Alberto, i problemi di salute della principessa, ma al principato di Monaco adesso arrivano altri pettegolezzi. Chi è la maga di cui adesso si vocifera, chi è la donna che resta al suo fianco. Dicono sia un’esperta in numerologia, una sorta di “santona”, c’è anche il suo nome ma tutto resta nella cronaca rosa.

Charlene di Monaco resta lontana dal principe Alberto e dai figli

La presenza di questa santona accanto alla principessa di Monaco è uno dei motivi per cui lei non torna dalla sua famiglia? Ufficialmente tutto è dovuto all’impossibilità di viaggiare dopo l’infezione, dopo gli interventi al volto o forse alla testa. L’abbiamo visita sofferente nelle ultime foto abbracciata a suo marito. Un’altra visita di pochi giorni fatta dal principe e i figli alla Wittstock ma quando finirà questo calvario?

Una santona africana con cui condivide la passione per la numerologia ma la donna sarebbe sua consigliera già dal 2016, nessun incontro occasionale. Si vocifera che la principessa non prenda decisioni e non faccia scelte se i numeri non sono a suo favore. Dall’infezione dovuta a un problema di otorinolaringoiatria alle voci sulla crisi matrimoniale, poi più volte in sala operatoria, il malore, il distacco dai figli, adesso c’è altro che fa rumore mentre la coppia ha saltato i festeggiamenti per il decimo anniversario di nozze. E’ la rivista diretta da Umberto Brindani ha riportare per prima le nuovi voci sulla principessa.