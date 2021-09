Continua l’incubo per Charlene di Monaco: ricoverata in ospedale dopo un collasso

E’ un vero e proprio incubo quello che sta vivendo Charlene di Monaco. Una brutta infezione avrebbe provocato dei problemi molto seri di salute alla principessa che poche ore fa, sarebbe stata ricoverata ancora una volta in ospedale in Sud Africa, dove si trova ormai da mesi. Pochi giorni fa l’avevamo vista di nuovo sorridente in compagnia dei gemelli, i suoi due figli, e del marito, Alberto. Era stata proprio Charlene a postare sui social le immagini di vita quotidiana insieme ai suoi figli che non vedeva da molto tempo e tutti abbiamo pensato che stesse meglio. Purtroppo però a quanto pare le sue condizioni si sono nuovamente aggravate e stando alle ultime notizie, oggi sarebbe stata nuovamente ricoverata in ospedale.

La notizia del ricovero della principessa Charlene è stata data dal tabloid tedesco Bild. Secondo il tabloid, la donna da maggio è affetta da un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola. Oggi le sue condizioni sarebbero di nuovo diventate critiche tanto da necessitare un ricovero.

La principessa Charlene ricoverata in ospedale: le ultime notizie

A dare la notizia al tabloid tedesco sarebbe stata la cognata di Charlene Wittstock, ovvero Chantell Wittstock. Stando a quanto si apprende dal giornale tedesco Charlene si troverebbe al Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella costa est del Sud Africa nella città di Durban e sarebbe stata ricoverata sotto uno pseudonimo. Rafforzate le norme di sicurezza attorno all’ospedale. I medici stanno tenendo sotto controllo la situazione e per il momento le condizioni della principessa sono stabili.

Questa vicenda si tinge quindi per l’ennesima volta di giallo, visto che ormai da sette mesi la principessa vive in Sud Africa e in modo esplicito, la casa reale, non ha mai parlato di quello che sta succedendo a Charlene. Il principe Alberto aveva annunciato, con una intervista al settimanale People, il ritorno a casa della moglie. “E’ pronta per ritornare”, aveva detto preannunciando però un necessario via libera da parte dei medici: “Sono abbastanza certo che riusciremo ad anticipare il suo rientro, lei è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave”, aveva addirittura scherzato Alberto. Purtroppo però le cose non sono andate come il principe si augurava tanto che la passata settimana, lui e i bambini, avevano dovuto raggiungere Charlene in Sud Africa per una breve visita.