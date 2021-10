Tutti in ansia per la piccola Vittoria in ospedale: nessuna notizia dai Ferragnez

C’è davvero grande preoccupazione per la piccola Vittoria. Da un lato Chiara Ferragni e Fedez hanno cercato di rassicurare tutti ieri, raccontando che la bambina è in ospedale, dove sta ricevendo tutte le cure del caso. Dall’altro hanno smesso di postare storie sui social e questo ha fatto si che molti fan della coppia iniziassero a preoccuparsi. E’ facile anche comprendere che mentre una bambina è in ospedale, non c’è voglia di mostrare sui social quello che sta succedendo. Si pensa solo a lei e anche al piccolo Leone che è di certo preoccupato per la sua sorellina che è in ospedale. Ma quando si è così popolari in tutto il mondo, c’è anche da aspettarsi che milioni di persone siano in ansia e preoccupate per quello che sta succedendo. Purtroppo però oggi non ci sono notizie. Le ultime storie di Fedez e Chiara sono quelle di ieri; storie tramite le quali i due hanno raccontato che la piccola Vittoria ha preso un virus, che però nei bambini piccoli come lei ha delle conseguenze più preoccupanti, rispetto a Leone che lo ha ma sta meglio. Hanno spiegato che la bambina era in ospedale dove avrebbe passato altri giorni. Hanno anche rassicurato tutto ma è chiaro che la paura e l’ansia c’è per tutti.

Come sta la piccola Vittoria?

Per il momento quindi nessuna comunicazione ufficiale da parte di Chiara e Federico che stanno accanto alla piccola e a Leone. Avevano promesso di informare sulle condizioni di Vittoria e probabilmente lo faranno nelle prossime ore, noi intanto mandiamo un grande abbraccio alla bambina sperando che possa rimettersi il prima possibile! Ci mancano le storie della bambina mentre fa la “portinaia” di City Life con papà Federico e le non coccole che Leone fa alla sua sorellina ( non ama particolarmente coccolare la sorellina). Speriamo che si possa tornare il prima possibile alla normalità.

