Vittoria lascia l’ospedale, Fedez e Chiara Ferragni tornano a casa con la figlia

E’ una giornata piena di emozioni oggi per Fedez e Chiara Ferragni, la piccola Vittoria finamente torna a casa dopo i giorni in ospedale e le preoccupazioni condivise sui social. Il virus che aveva colpito la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è adesso solo un brutto ricordo. E’ stata una settimana durissima per i Ferragnez e in questi minuti stanno finalmente condividendo il ritorno a casa. E’ il rapper ad annunciare per primo le dimissioni di Vittoria dall’ospedale. Appena ha saputo che gli ultimi risultati permettevano alla bimba di lasciare l’ospedale ha esultato con i follower mostrando il volto sorridente e tenerissimo di sua figlia. Poi tutto il necessario per lasciare l’ospedale e Vitto pronta con il suo look nell’ascensore con mamma e papà finalmente felici e sereni per un nuovo selfie. La foto più bella la scatteranno tra poco a casa quando saranno di nuovo tutti e quattro insieme anche con il piccolo Leo.

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è tornata a casa dopo il ricovero in ospedale

Questa volta il segno della vittoria di Fedez e Chiara Ferragni mentre lasciano l’ospedale e tornano a casa è il più bello in assoluto. Oggi è un giorno davvero speciale, è anche la data in cui quattro anni fa la coppia annunciò la prima dolce attesa. Chiara era in attesa del piccolo Leo.

Oggi è anche il compleanno di mamma Marina Di Guardo. Oggi si può davvero festeggiare e Chiara ha pubblicato per lei una serie di scatti, da quando lei era neonata tra le braccia della sua mamma a oggi sempre abbracciata a lei; poi c’è nonna Marina con i suoi nipotini.

Nei giorni scorsi Fedez ha avvisato i genitori di bimbi piccoli, al di sotto di un anno, perché sembra che il virus che ha colpito Vittoria sia molto diffuso e spesso pericoloso per i neonati.

