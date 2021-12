Carolyn Smith sconvolta: hanno sparato al suo cane

Hanno sparato al cane di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le Stelle è sconvolta e sui social racconta cosa è successo. Ha atteso qualche giorno prima di denunciare tutto su Instagram, sa che avrebbe esagerato e ha aspettato per calmarsi prima di dire tutto. Il suo labrador è stato ferito alla zampa ma lei e suo marito si sono accorti solo dopo qualche giorno che qualcuno gli aveva sparato con il fucile. Nel raccontare Carolyn Smith cerca di non esagerare con le parole ma vorrebbe dire molto di più. Ha denunciato l’accaduto e spera di scoprire presto chi è stato, promette di fargliela pagare e tutti ci auguriamo che accada.

Qualcuno ha sparato al labrador di Carolyn Smith



Era da qualche giorno che il cane di Carolyn non stava benissimo, zoppicava. Lo hanno portato dal veterinario e hanno scoperto che qualcuno gli aveva sparato.

“Solo un uomo di merda può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo. Sto facendo le indagini per confermare chi è stato. È rimasto una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché posso andare troppo oltre”.

La Smith pensa che il cane ha fatto un giro intorno casa, vivono in campagna, e qualcuno gli ha sparato con il fucile. Pensa che abbiano sparato anche al cane del cognato.

“Devi stare molto attento perché sto facendo le indagini e se io trovo chi ha fatto questo sono [email protected]@@i amari”. Ripete che sta cercando di mantenere la calma ma intende scoprire chi è stato, aggiunge che ha anche un’idea su chi possa essere il colpevole; lo avvisa di fare attenzione, consiglia di dire la verità prima che lei arrivi alla soluzione.

E’ un’azione assurda, sconvolge tutti. Carolyn Smith non era a casa quando è accaduto e in questo modo la situazione è anche peggiorata. Forza Mikee!

