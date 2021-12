Selvaggia Lucarelli contro Diana del Bufalo non vaccinata: “Vittimismo e disinformazione”

Non ci sta Selvaggia Lucarelli a leggere quello che Diana del Bufalo ha scritto negli ultimi minuti sui social. Tutto è iniziato ieri sera, quando Diana ha raccontato in una diretta instagram, di non essersi fatta il vaccino. Le sue parole hanno fatto il giro della rete e questa mattina l’attrice, ha provato a spiegare nuovamente la sua posizione. Peccato però che abbia tirato in mezzo i giornalisti, che avrebbero a suo dire riportato delle dichiarazioni solo per fare click. Le parole di Diana non sono piaciute quasi a nessuno, anche perchè in questo periodo, tutti gli italiani che sono arrivati anche a tre dosi di vaccino, sono stanchi di sentire motivazioni surreali ( perchè se ci sono dei problemi di salute, si è esenti dal vaccino, e su questo nessuno può avere nulla da ridire). Ma quando si spiegano le cose come ha fatto Diana, è inevitabile che il polverone si alzi. E così dopo le storie dell’attrice, anche Selvaggia Lucarelli, ha voluto dire la sua, su quello che sta accadendo e sul rischio di dare, ancora un anno dopo l’inizio della campagna vaccinale, informazioni non corrette.

Qui le parole di Diana del Bufalo

Diana del Bufalo non è vaccinata: le parole di Selvaggia Lucarelli sui social

E’ durissimo il commento della Lucarelli:

Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie.

Diana del Bufalo continua tra l’altro a lamentarsi di come da questa mattina, sia travolta dai commenti di chi la sta accusando di qualsiasi cosa..Ma sta di fatto che se Diana non ha nessuna esenzione, riconosciuta, avrà grandissime restrizioni come tutte le persone non vaccinate, dal 10 gennaio 2022.

