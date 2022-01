Grafici Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: i mesi migliori

Che anno sarà quello del 2022 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? In questi primi giorni del nuovo anno i tanti amanti dell’oroscopo e fan di Paolo Fox vogliono scoprire come andrà il 2022. Proprio qualche giorno fa, Paolo Fox ha illustrato i suoi grafici segno per segno e mese per mese a I Fatti Vostri, in onda su Rai 2. Se vi siete persi la puntata e il grafico del vostro segno zodiacale, i pesci, non dovrete temere. Ci abbiamo pensato noi a raccogliere tutte le spiegazioni di Paolo Fox sull’anno nuovo. Come sarà il nuovo anno per gli amici nati sotto il segno dei pesci? Prima di illustrare i grafici di Paolo Fox, vi ricordiamo che potrete leggere sul nostro Ultime Notizie Flash, le previsioni approfondite con l’oroscopo dettagliato in vista del nuovo anno!

Eccole per voi:

Come sarà il nuovo anno 2022 per l’amore per i pesci? “Aprile vedrà Venere nel vostro segno zodiacale. Abbiamo maggio con Marte e Giove favorevoli. Questo è un cielo di grandi e piccole fortune. Quel è l’unico rischio? Che voi immaginiate di poter recuperare dei rapporti inutili. Delle situazioni che sono state sballate, buttate in aria da un destino infame. L’importante è rinnovarsi. Chiaramente se avete già una persona che amate e coltivate un sentimento da tempo, il 2022 sarà l’anno del matrimonio, della convivenza e anche dei figli” ha così spiegato Paolo Fox in tv a I Fatti Vostri.

E per quanto riguarda il lavoro, come andrà il 2022 dei pesci? “Per il lavoro tra gennaio e giugno potrete fare veramente qualcosa di più per voi stessi. Questo è uno in cui, se qualcuno vi ha tolto qualcosa, se nel passato non vi hanno concesso una promozione, con un po’ di volontà vostra e delle stelle, tra aprile e giugno qualcosa di buono accadrà” ha sottolineato Paolo Fox.

Grafici oroscopo Paolo Fox pesci 2022: quali saranno i mesi migliori?

Dopo aver spiegato in modo generale come andrà il nuovo anno, Paolo Fox ha illustrato il suo grafico del 2022 per i nati sotto il segno dei pesci, mese per mese. Per il lavoro e l’amore saranno i primi mesi dell’anno i migliori. La seconda parte del 2022 sarà più calante soprattutto per i sentimenti.

