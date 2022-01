Come sta Nancy Brilli? Covid e polmonite ma passerà

Nancy Brilli ha il Covid e la polmonite, scherza sui sintomi che nei giorni l’hanno spaventata e lo fa perché adesso sta molto meglio. Passerà presto, Nancy Brilli ha fatto il vaccino, meglio non pensare alle conseguenze se non l’avesse fatto. L’attrice sta bene, sta migliorando, evita di parlare e preferisce scrivere alcuni commenti tra le storie di Instagram. Nei giorni scorsi la saturazione era scesa davvero troppo, la tosse era preoccupante e aveva dolori ovunque. E’ andata in ospedale per i controlli necessari, la tac ha confermato la polmonite ma la situazione è sotto controllo, per Nancy Brilli non è stato necessario il ricovero in ospedale. Non ha febbre e non l’ha mai avuta, la tossa è diminuita e adesso respira bene.

Nancy Brilli sta meglio

“Covid old style, che sono un tipo chic e le cose troppo ultimo grido le trovo noiose” scherza perché il Covid per lei non è una passeggiata ma sa che sta passando e che presto tornerà in gran forma. E’ serena perché vaccinata e anche perché ha attraversato momenti peggiori.

Le amiche la coccolano a distanza, le portano da mangiare e una buona pizza calda le fa tornare subito il sorriso. Accanto ha anche il suo bellissimo Chicco, il figlio tanto desiderato che ormai è un uomo e si prende cura della sua mamma. “E c’è Chicco, che devo aver fatto qualcosa di buono per meritarmelo”.

La Brilli ha anche una rettifica da fare. Quando stava male ed è andata in ospedale ha mostrato una situazione che non le è piaciuta. Oggi si rende conto che i sanitari fanno il possibile per aiutare tutti: “Mi dispiace se posso avere offeso qualcuno che probabilmente cercava di fare del suo meglio con quello che aveva a disposizione in una situazione come questa. Comunque grazie”.

