Cristina Fogazzi era senza soldi, ha dovuto vendere anche l’oro

Oggi Cristina Fogazzi è l’Estetista Cinica che tutti conoscono, gran successo e fatturato ma non dimentica il periodo in cui non aveva più niente. E’ bastata la domanda di una follower a farle tornare in mente quel periodo. Le hanno chiesto della collanina che aveva al collo e Cristina Fogazzi si è commossa, in un attimo ha ricordato tutto e ha voluto condividere quel momento con tutti per dare un segno di speranza nei confronti di chi è adesso in difficoltà. L’Estetista Cinica ha dovuto vedere anche l’oro, è accaduto tempo fa, quando la licenziarono da un centro estetico e si trovò ad affrontare vari problemi economici.

L’Estetista Cinica confida per la prima volta i problemi economici che ha affrontato

“Mi è venuta la commozione pensando ai momenti bui. Durante una diretta mi hanno chiesto della catenina che ho al collo” ed è così che la Fogazzi racconta di uno dei momenti più brutti. Non aveva nulla, non aveva nemmeno un solo e così ha dovuto vendere l’oro, ha dovuto vendere anche la collanina del battesimo che adesso porta al collo. E’ riuscita a ricomprarla, è stata la sua rivincita.

Il suo successo non le fa dimenticare il passato, è in parte è anche questa la sua forza. “Volevo dirvelo perché mi sembrava un messaggio di speranza. Sì, si arriva a vedere anche l’oro, ma poi tutto cambia”.

I suoi consigli non sono solo sulla bellezza, sull’estetica, il modo in cui si pone nei confronti delle follower è diverso dalle altre influencer. 46 anni e arriva a fatturare oltre 60 milioni di euro ma a chi vede solo il suo successo e il suo presente oggi ha dato una bella lezione di vita. Non ne aveva mai parlato, sempre sorridente e ironica, poi l’emozione che ha conquistato ancora di più chi la segue.

