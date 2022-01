Lutto per Fedez, è morta la zia a cui era più legato

Un grave lutto per Fedez, un dolore che il rapper ha condiviso sui social. E’ morta la zia di Fedez ed è lui a scrivere della scomparsa di una persona fondamentale nella sua vita. E’ con un messaggio straziante he ha salutato l’amata zia, raccontando che l’ha cresciuto come un figlio, perché era il figlio che tanto desiderava e che non aveva mai avuto. La zia di Fedez è morta dopo 20 anni di battaglia contro un brutto male, un grande male. Ma nemmeno quello era riuscito a piegarla, poi è arrivato il covid e quando i medici hanno detto alla famiglia che era positiva Fedez e Chiara hanno subito avuto paura che non potesse farcela, era davvero troppo per lei, anche per lei che era stata sempre così forte.

Fedez saluta l’amatissima zia, spera abbia trovato la pace

Troppi gli anni di lotta contro la malattia e oggi che deve dirle addio spera che sua zia abbia finalmente trovato la pace che la vita non le ha mai dato. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti” scrive aggiungendo che il covid le ha tolto una delle persone più care.

“Quando ci hanno detto della tua positività al covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia”.

Poi il grazie a chi in ogni modo ha cercato di salvarla fino alla fine. “Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità”.

