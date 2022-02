Anche Mara Venier da Lamberto Sposini per festeggiare il suo compleanno

Al compleanno di Lamberto Sposini oggi non poteva mancare Mara Venier, questo più degli altri è speciale perché il giornalista compie 70 anni. C’è qualcuno che ha dimenticato Lamberto Sposini ma tanti altri non lo lasceranno mai solo, tra questi di certo Massimo Giletti e Mara Venier. Lavoro permettendo anche altri colleghi hanno raggiunto la casa di Sposini per fargli gli auguri e per trascorrere qualche ora con lui. La Venier ha preso il treno, ha salutato tutti i suoi follower e ha avvisato il suo adorato Lamberto che stava arrivando. Sono passati undici anni dall’ultima volta che il celebre volto del Tg 5 e de La vita in diretta è apparso in tv, nel suo ultimo programma. Era in coppia proprio con Mara a La vita in diretta, poi quel malore dietro le quinte.

Con Lamberto Sposini la famiglia e gli amici di sempre

Il primo a fargli gli auguri è stato Giletti, pochi giorni fa ha anticipato che come ogni anno avrebbe trascorso il compleanno con lui, anche per ringraziare l’ex moglie che da sempre si occupa di Lamberto Sposini con affetto e devozione rari. Per lui non mancano gli auguri in tv perché non tutti oggi possono festeggiare con un abbraccio ma lo fanno come possono. Da Enrico Mentana a Cesara Buonamici ma anche Barbara D’Urso e Carolyn Smith.

Era il 29 aprile del 2011, il giorno del matrimonio di William e Kate Middleton, il giorno del malore di Sposini. Mara Venier proseguì la diretta ignara della gravità. Un’emorragia cerebrale e poi l’intervento ma il giornalista rimase in ospedale per tre mesi e poi fu trasferito in una clinica romana per la riabilitazione. Adesso vive a Milano vicino alla figlia e all’ex compagna, Sabina Donadio.

Lamberto Sposini non può parlare ma chi lo incontra e lo conosce bene non ha dubbi che la sua mimica facciale e gli occhi dicano sempre tutto.