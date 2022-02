La moglie di Daniele Silvestri arrestata per furto

Alla notizia dell’arresto della moglie di Daniele Silvestri per furto si aggiunge anche la reazione di Lisa Lelli subito dopo l’accusa di rapina da parte dei vigilantes. Il furto è accaduto all’Eataly store di Roma: sembra che la moglie di Daniele Silvestri abbia preso dei cosmetici e anche del cibo e che avrebbe nascosto tutto nella sua borsa. Quando si è diretta all’uscita senza pagare i metal detector hanno iniziato a suonare, a quel punto i vigilantes si sono avvicinati di corsa a lei, che forse stava andando già via, l’hanno fermata e lì la reazione di Lisa Lelli sembra sia stata per niente pacata. Sembra che abbia preso a calci e schiaffi i due uomini, che li abbia anche graffiati.

Lisa Lelli arrestata per furto – I vigilantes dell’Eataly store con 4 e 15 giorni di prognosi

E’ Camilla Mozzetti de Il Messaggero a riportare la notizia, che la 42enne, moglie del cantautore, avrebbe commesso il furto mercoledì nel noto store dell’Ostiense a Roma. Sembra che addirittura dopo il furto e la colluttazione sia anche intervenuta una volante che ha portato via la donna.

La merce che sarebbe stata rubata è stata recuperata, il furto è di circa 150 euro di prodotio ma sembra ci sia anche altro. Sembra che il sabato precedente nello stesso store ci sia stato un altro furto e che anche questo sia stato contestato alla Lelli. In quella occasione una donna ha agito nello stesso modo ma i vigilantes non sono riusciti a fermarla. Le telecamere però avrebbero ripreso tutto e anche se il volto della donna appare sfuocato i vigilantes avrebbero indicato proprio lei, la moglie di Daniele Silvestri, imputandole così due volte lo stesso reato.

A seguito della colluttazione agli agenti sono stati riconosciuto 4 e 15 giorni di prognosi. La moglie di Daniele Silvestri, che in passato abbiamo visto recitare in alcune fiction, non ha spiegato immediatamente il perché delle sue azioni. Ieri 24 febbraio il giudice per le indagini preliminare ha convalidato l’arresto. Lisa Lelli è adesso a casa, non è stata disposta la misura cautelare.