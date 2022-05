Catia Franchi star di Uomini e Donne parla di sua sorella Elisabetta: “Fraintesa”

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, una delle protagoniste assolute del programma di Canale 5 è stata Catia Franchi, la sorella di Elisabetta. Proprio nello studio di Uomini e Donne la Franchi, è stata accusata di essere molto legata alle apparenze, alle belle uscite e non solo. Biagio l’aveva accusata anche di essere nel programma per farsi pubblicità. Tutte accuse che la sorella di Elisabetta Franchi ha spedito al mittente, raccontando della vita molto semplice che fa e delle sue più grandi passioni che non hanno nulla a che vedere con il denaro, visto che ama fare le maratone e andare in bicicletta. In queste ore però la sorella di Elisabetta è stata chiamata a dire la sua sulla polemica che ha travolto la nota stilista, sulle sue parole nei confronti della donne e delle lavoratrici che vengono assunte nella sua azienda. Catia, ha difeso chiaramente sua sorella, provando a spiegare che cosa volesse in realtà dire nel suo discorso la stilista.

La difesa di Catia Franchi verso sua sorella Elisabetta

“Elisabetta è stata fraintesa”, ha spiegato Catia in una chiacchierata con Il Corriere della Sera. La donna, che lavora nell’azienda di famiglia, ha aggiunto che la sorella “non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata”. E ancora: “Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente”.

La dama, protagonista di Uomini e Donne in queste settimane, ha poi aggiunto: “Mia sorella è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari. Fra l’altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, quindi qual è il problema?”. Probabilmente Elisabetta Franchi si sarà anche spiegata male ma il suo discorso sembrava avere un senso logico, almeno secondo il suo punto di vista e se non fosse diventato virale quel video, forse non ci sarebbe stato bisogno di altre spiegazioni, visto che era davvero quello che lei voleva dire.