La lite tra Gianluca Vacchi e il fratello: sono uno contro l’altro

E’ per un affare andato male che Gianluca Vacchi e suo fratello hanno litigato e continuano ad avere problemi. Quindi, debiti e forse pignoramenti e per Gianluca Vacchi non ci sono solo i video divertenti, i suoi balletti sui social, le sue intuizioni manageriali ma anche le questioni economiche da risolvere con Bernardo. Sono uno contro l’altro ma tocca al dj pagare 200mila euro al fratello, sono i suoi beni che potrebbero subire il pignoramento. I problemi tra i fratelli Vacchi durano già da un po’, prima la gestione del patrimonio di famiglia, poi per loro è arrivata la separazione e adesso sono in tribunale.

Bernardo e Gianluca Vacchi due fratelli così diversi

Gianluca Vacchi lo conoscono tutti, il fratello Bernardo molto meno, lui è poco presente su Instagram, al contrario del fratello. Ma cosa è successo, qual è l’affare che è andato male e che sembra sia stata la causa della lite tra loro? Sembra sia tutta colpa di una fornitura non pagata di cyclette di lusso, di un affare che non è andato per niente bene, che risale al periodo in cui i fratelli erano soci.

La società dei due fratelli puntava alla produzione di cyclette con lampade abbronzanti ma il progetto non è andato come speravano e i due si sono separati. Sembra che il giudice abbia dato torto a Gianluca Vacchi e che spetti a lui il pagamento delle biciclette. Solo nel caso in cui lui non provveda scatterà il pignoramento dei beni per recuperare i 200mila euro. Magari Bernardo e Gianluca Vacchi troveranno il modo per risolvere i loro problemi personali; il gossip parla di lite tra loro, di litigi in famiglia e non è mai un bel modo per vivere. Sui social ovviamente il dj imprenditore non ha detto una parola su tutto questo, quella è un’altra vita.