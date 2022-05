Il chirurgo che ha rimosso il tumore di Fedez: “Si può vivere bene come dimostra Federico”

Il chirurgo che ha operato Fedez asportando il tumore spiega al Corriere della Sera che l’intervento è stato complesso, precisando le parole di ieri del cantante. Durante la conferenza stampa per la presentazione di Love Mi Fedez ha confidato i risultati dell’esame istologico, risultati che gli hanno fatto tirare un ulteriore sospiro di sollievo, riferendo che il suo tumore è molto raro, è quello di Steve Jobs, ma lui ha avuto più fortuna. Non solo fortuna perché il tumore non ha preso linfonodi e non aveva sviluppato metastasi, quindi nessuna chemioterapia da fare. Fedez ha spiegato cosa gli hanno rimosso durante l’operazione durata 6 ore. E’ Massimo Falconi, direttore del Centro del pancreas dell’ospedale San Raffaele di Milano, che con la sua equipe lo ha operato, a precisare alcuni aspetti medici.

L’operazione di Fedez per rimuovere il tumore

Pur non entrando nello specifico per non entrare nelle dinamiche personali di Fedez: “l’assenza di coinvolgimento linfonodale rappresenta una malattia meno aggressiva o colta più precocemente”.

“Attraverso una metodica particolare viene ricercata una proteina nel tessuto tumorale che si chiama Ki67 che ci dice quale sia l’indice proliferativo delle cellule neoplastiche“.

A Fedez non è stato asportato tutto il pancreas ma anche altri organi e viscere come raccontato da Federico. “Pur avendo eliminato diversi organi e viscere, viene ricostruita la continuità fra i vari tubi dell’apparato digerente – spiega il dottore – E certo che si può vivere bene come Federico dimostra da splendido testimonial” È uno degli interventi più complessi, per questo è essenziale rivolgersi a centri e chirurghi d’esperienza.

Anche Fedez ha condiviso tra le storie di Instagram una parte dell’intervista del chirurgo, una ulteriore conferma del suo grazie ai medici che gli hanno salvato la vita. Una precisazione necessaria dopo l’assurda polemica perché Fedez aveva ringraziato la famiglia definendola la vera cura.