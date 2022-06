C’è preoccupazione per Charlene di Monaco dopo il tampone positivo al covid

Davvero non c’è pace per Charlene di Monaco che è risultata positiva al covid proprio nel momento della ripresa. Da qualche settimana i monegaschi stavano tirando un sospiro di sollievo vedendo Charlene Wittstock sempre più spesso accanto al principe Alberto di Monaco e ai loro due figli, sempre più presente agli eventi pubblici. Non erano mancate le insinuazioni sulle vere o presunte motivazioni del ritorno in famiglia e agli impegni ufficiali ma tutto sembrava sereno. Purtroppo, è arrivato il covid, purtroppo Charlene di Monaco ha contratto il virus che la blocca, che la chiude di nuova in casa, in isolamento. Con una nota ufficiale diramata da Palazzo Grimaldi sembra non ci sia nulla di cui preoccuparsi ma i sudditi temono, perché la principessa aveva confidato di essere ancora molto fragile.

Come sta Charlene di Monaco?

Le condizioni della moglie del principe Alberto di Monaco “Non sono preoccupanti” poche parole per spiegare come sta la Wittstock ma non sono bastate a tutti. Nei giorni scorsi l’abbiamo vista in gran forma serena e sorridente con figli e marito, in varie occasioni, soprattutto quelle legate allo sport, per niente annoiata e triste. I monegaschi però sono in ansia perché lei non ha ancora recuperato del tutto le forze e temono possa fare un passo indietro.

Non c’è pace per la principessa che ha avuto i primi sintomi del covid sabato, si è poi sottoposta al tampone che è risultato positivo. Adesso è di nuovo lontana dalla famiglia e dagli impegni ufficiali. Ieri aveva un impegno a cui teneva molto, un evento benefico organizzato dalla sua fondazione. Evento che prevede delle gare a cui in passato ha partecipato vincendo. Quest’anno aveva già comunicato che non avrebbe gareggiato, altro segno che conferma che Charlene è ancora in ripresa. Speriamo di rivederla presto, entro pochi giorni, alla sua vita piena di famiglia e impegni ufficiali.