Ignazio Moser perseguitato dai ladri, il suo sfogo e l’ironico accordo

Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez l’incubo dei ladri prosegue. E’ davvero assurdo ma sembra che i malviventi abbiano preso di mira la coppia. Questa volta è stato l’auto l’oggetto del desiderio dei ladri che hanno tentato di portare via dei pezzi di ricambio. Ignazio Moser prova ad essere ironico ma è davvero al limite e ha ragione. “Ma dove c***o viviamo” continua a chiedersi mandando un messaggio ai ladri. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno già subito due volte un furto in casa, hanno subito il furto dello scooter e adesso il danno all’auto. L’ex gieffino ed ex naufrago cerca di trovare le parole giuste poi si scaglia contro i ladri e propone un accordo.

Ignazio Moser, la domenica rovinata ancora una volta dai ladri

Pensava di trascorrere una domenica in pieno relax e invece il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha avuto una pessima giornata. E’ nelle storie di Instagram che mostra cosa è accaduto, che in modo ironico propone ai ladri un accordo.

Nacho ha capito subito dal vetro rotto che era accaduto qualcosa, ha aperto l’auto e ha visto il resto. I malviventi stavano cerando di portare via il volante ma forse hanno visto lui che stava arrivando e sono scappati. Il suo post è ancora una volta amaro. Pubblica le immagini del vetro rotto, del volante rovinato, è davvero stanco di questa situazione. Ogni volta non è solo il danno il problema ma anche la denuncia, le riparazioni e poi ovviamente si aggiunge il timore che accada di nuovo.

“Visto che avete rubato in casa, che avete rubato lo scooter, che avete rubato in macchina. Adesso mettiamoci d’accordo e passate una volta ogni 15 giorni o mese e io vi lascio qualcosina. Così evitate di andare a dover cambiare le cose e a rompermi i cogl**ni. Grazie”.