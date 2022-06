Amadeus dopo sette giorni di covid: “Oggi finalmente mi sento meglio”

Amadeus ha il covid ma già da sette giorni e solo oggi riappare sui social e racconta che inizia a sentirsi meglio. Non è una passeggiata di salute il covid, questo è chiaro a tutti, e non a tutti tocca allo stesso modo. C’è chi la fortuna di non avere sintomi e chi inizia a riprendersi dopo una settimana. Non è l’unico conduttore ad essere stato contagiato, anche Antonella Clerici è a casa bloccata dal virus, anche lei i primi giorni non è stata benissimo. Amadeus ringrazia il prof. Fabio Mosca, è un suo amico e si è occupato di lui in questi giorni. Il conduttore ha contratto il virus la scorsa settimana e non aveva potuto partecipare alla registrazione del premio Biagio Agnes. Sui social annuncia che non sta più male ma che evidentemente è ancora positivo.

Amadeus a casa con il covid

Adesso che sta meglio ma è costretto ancora a casa di certo avrà più tempo per pensare alla prossima edizione del festival di Sanremo, ad un nuovo successo. Si è ripreso quasi del tutto dopo i sintomi pesanti dalla febbre al mal di gola e spossatezza. Aggiungiamo anche la paura, perché come più volte ha raccontato Giovanna Civitillo Amadeus teme le malattie, non a caso lei cerca sempre di prenderlo in giro per sdrammatizzare.

Tanti i commenti di solidarietà per il conduttore che si è mostrato con un gran sorriso anche se in parte nascosto dalla mascherina. Antonella Clerici è stata tra le prime a commentare, non solo perché legata ad Amadeus ma anche perché lei stessa è a casa ancora positiva.

Un abbraccio e tanti cuori anche da Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Elena Sofia ricci, Luisanna Messeri, Maria Pia Calzone, Alberto Matano, Diodato e altri ancora, oltre ai tantissimi fan che lo seguono sempre in tv e sui social.