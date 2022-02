Giovanna Civitillo: “Grazie ad Amadeus ho imparato a indossare un impermeabile”

Dopo le parole d’amore di Amadeus per sua moglie c’è un’altra dichiarazione d’amore di Giovanna Civitillo che in una lunga intervista racconta la sua vita con il conduttore. Su Repubblica Giovanna Civitillo ha altri grazie da dire a suo marito, perché con lui la sua vita è cambiata ma sente di dovere dire che tutto si è trasformato in un sogno e che grazie ad Amadeus ha imparato a indossare un impermeabile. La metafora giusta per dire che grazie a lui è diventata più forte, che grazi a lui ha imparato a non dare più peso a tante cose e come un impermeabile ha imparato a farsi scivolare tutto. Cosa fondamentale per vivere bene ma soprattutto Giovanna e Amadeus si completano. Lei è sempre capace di sdrammatizzare perché lui ha paura delle malattie e anche un brufolo può diventare un problema.

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti quando lui aveva 40 anni e lei 25

Il conduttore l’ha più volte ringraziata perché sua moglie c’è sempre stata, anche quando il telefono non squillava e per il conduttore non era semplice andare avanti. Oggi che tutto può apparire più facile entrambi devono dire grazie al loro amore, alla famiglia che hanno creato.

L’ennesima dolce dichiarazione d’amore è per lui: “Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolto. La fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo. Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose”.

Lo vorrebbe vedere ancora sul palco del festival di Sanremo: “Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui. Il covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso”.

