Oroscopo Paolo Fox settembre 2022: il mese per tutti i segni

L'oroscopo per il mese di settembre 2022, segno dopo segno, secondo Paolo Fox

Che mese sarà quello di settembre 2022 per tutti i segni zodiacali? Ci accingiamo a scoprirlo e per farlo, come sempre, ci affidiamo a Paolo Fox e al suo oroscopo. Con il suo libro, Fox ci spiega nel dettaglio che tipo di mese sarà questo per ogni singolo segno dello zodiaco. Così potremo capire come sarà il periodo ‘dei rientri’ sia sul posto di lavoro che in amore, oltre che per la salute di ognuno. A questo punto non ci resta che scoprire tutte le previsioni per settembre 2022 secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Ecco le previsioni dell’oroscopo del mese di settembre 2022 secondo Paolo Fox

Scopriamo che cosa dice Paolo Fox per ogni segno.

Ariete: sul posto di lavoro non bisognerà temere le modifiche ed i cambiamenti. Dovrebbero arrivare delle buone nuove per l’amore visto che le giovani coppie e quelle che vogliono fare un passo in avanti saranno favorite. Sarà un mese di recupero.

Toro: le stelle potrebbero portare a delle grandi cose sul posto di lavoro. Venere sarà favorevole per la maggior parte del periodo ma per i sentimenti bisognerà comunque fare una certa chiarezza riguardo all’attuale rapporto. Le emozioni non mancheranno.

Gemelli: per il lavoro potrebbe arrivare una novità, un vero e proprio salto verso il futuro professionale. Potrebbe essere un periodo un po’ piatto per l’amore e i sentimenti. La forza fisica sarà sufficiente ma in fatto di salute potrebbero mancare un po’ di energie.

Cancro: per i compiti e la situazione professionale sarà un mese decisamente tranquillo e si potrà anche recuperare. Miglioramenti per i rapporti, si respirerà una maggiore serenità per quanto riguarda la relazione con il proprio partner. Possibili vantaggi per quanto riguarda l’aspetto fisico.

Leone: Mentre Venere sarà nel segno fino al 5 di settembre, Marte non sarà più contrario e dunque le stelle per il lavoro saranno abbastanza buone. Sarà un periodo importante, di interessanti risorse da poter sfruttare.

Vergine: per il lavoro ci saranno problemi ma soprattutto una grande ansia da dover gestire. Il pianeta dell’amore sarà nel segno e quindi le coppie potrebbero anche decidere di fare un passo in avanti verso l’unione. Marte contrario invece porterà un po’ di stress.

Bilancia: Marte e Saturno saranno in buona posizione mentre Giove opposto potrebbe portare intoppi per questioni legali. Venere inizierà ad essere favorevole solo intorno alla fine del mese, dal 29 di settembre. In generale sarà un periodo di miglioramenti e recuperi anche da punto di vista della salute.

Scorpione: dopo i primi cinque giorni, bene per il lavoro, per chi pensa ad un nuovo impiego, ad un nuovo accordo. Il pianeta dell’amore porterà un recupero per i sentimenti dopo un agosto un po’ difficile.

Sagittario: per il lavoro bisognerà fare molta attenzione a non compiere dei passi falsi, ci saranno dei giorni complicati. Stelle poco favorevoli per le relazioni e le nuove conoscenze, per tutto il fronte amoroso in generale. Occhio a non perdere la pazienza in determinate situazioni.

Capricorno: ci vorrà un po’ di calma sul lavoro e qualche accordo nuovo potrebbe essere difficile da poter ottenere. Con Venere in posizione attiva potrebbero esserci miglioramenti e recuperi in amore. Metà settembre sarà il periodo più intrigante.

Acquario: le stelle di settembre per il lavoro saranno buone e migliori rispetto al mese precedente. Dal 5 finalmente Venere non sarà più in opposizione. Bene anche per la forma fisica visto che è previsto un buon recupero.

Pesci: per la professione sarà un mese abbastanza movimentato ed agitato. Attenzione in amore perché le relazioni e i rapporti già in difficoltà potrebbero essere compromessi ulteriormente durante questo mese.