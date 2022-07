Oroscopo Paolo Fox agosto 2022: il mese per tutti i segni

Ecco tutte le previsioni, segno per segno, secondo Paolo Fox per il mese di agosto 2022

Che mese sarà quello di agosto 2022 per tutti i segni del nostro zodiaco? Per scoprirlo noi come sempre ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che, con il suo libro, ci spiega nel dettaglio come andranno queste settimane estive secondo le stelle. Capiremo quindi come andrà il mese in amore, nel lavoro e anche per la salute, per ogni singolo segno zodiacale. Non ci resta allora che andare a vedere tutte le previsioni di Paolo Fox per agosto 2022.

Ecco le previsioni dell’oroscopo del mese di agosto 2022 secondo Paolo Fox

Scopriamo cosa dice Paolo Fox per ogni segno.

Ariete: in questo mese ci sarà una grande voglia di amare e quindi di vivere emozioni che possano premiare i sentimenti. Buone nuove giungono anche dal settore professionale perché potrebbero esserci nuove possibilità. In generale ci sarà del recupero ma meglio non esagerare.

Toro: ad agosto sarete particolarmente presi dal lavoro. Non significa che l’amore passerà del tutto in secondo piano ma di sicuro potrebbe esserci una situazione poco piacevole, un qualcosa che non funziona. Alti e bassi per quanto riguarda le energie.

Gemelli: da giorno 11 del mese avrete il pianeta dell’amore in posizione favorevole. Non sarà una notizia buona solo per i sentimenti e le conoscenze ma anche per il lavoro dove saprete farvi apprezzare. Molto bene la forma fisica.

Cancro: un ottimo inizio di agosto perché avrete da subito Venere dalla vostra parte. Non molto bene sul lavoro dove potrebbero esserci delle incertezze e anche qualche tensione. Sicuramente la prima parte del mese sarà il momento migliore di tutto il periodo.

Leone: dall’11 avrete Venere in posizione favorevole. I single potrebbero fare delle nuove conoscenze. Sul posto di lavoro ci vorrà più forza per ottenere qualcosa. Avrete la sensazione che le cose siano più faticose. Occhio a non esagerare con Marte in opposizione fino a giorno 30.

Vergine: per questo mese ci sarà tanta passione da vivere. Niente male anche per il lavoro dove ci saranno delle stelle favorevoli, soprattutto per chi è autonomo. Bene per la salute e il benessere visto che saranno contati i giorni no, tanto recupero.

Bilancia: se i primi giorni potrebbero essere duri in amore, dall’11 avrete Venere in buona posizione. Occhio agli impegni di lavoro, forse vi servirebbe rilassarvi un po’. Ottime notizie per quanto riguarda la forma fisica di questo mese.

Scorpione: un inizio di agosto piuttosto tranquillo e sereno per i sentimenti mentre poi dal 12 le cose potrebbero cambiare. Molto dipenderà da voi e dai rapporti. Un po’ di intolleranza per il lavoro nella prima parte del mese.

Sagittario: Venere in posizione favorevole per questo mese estivo. Bene in amore quindi ma anche nel lavoro. Magari vi avvicinate ad un cambiamento, anche in vista del prossimo anno. Attenzione alla vostra salute perché potreste avere alcuni fastidi a livello fisico.

Capricorno: attenzione alla parte iniziale del mese in cui potreste essere particolarmente tesi nei rapporti, anche se non è da voi. Per il lavoro agosto potrebbe essere il periodo ideale per concedersi una pausa e soprattutto per poter riflettere.

Acquario: purtroppo in questo mese non sarete troppo passionali ed infatti da giorno 11 avrete anche Venere in posizione opposta. Prendetevi del tempo per il relax se siete in ferie, se dovete lavorare invece occhio a non correre troppo in un progetto in vista dei prossimi mesi autunnali.

Pesci: ottime notizie per emozioni e sentimenti che saranno molto alti durante questo nuovo mese. Attenzione invece alla professione perché vorrete tempo per pensare, una pausa. Sarà un agosto piuttosto faticoso da dover affrontare.