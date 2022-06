Oroscopo Paolo Fox luglio 2022: come andrà il mese per tutti i segni

Che mese sarà quello di luglio 2022 per tutti i segni zodiacali? E’ arrivato il momento di scoprirlo e noi come sempre ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox e al suo libro che, mese per mese e segno dopo segno, ci spiega davvero nel dettaglio cosa dicono le stelle e che cosa accadrà nel periodo. Paolo Fox infatti svela come andrà in amore, nel lavoro e in salute in modo dettagliato e per questo vogliamo andare a vedere come sarà luglio 2022 per ogni singolo segno zodiacale.

Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il mese di luglio 2022

Scopriamo allora che cosa dice Paolo Fox con il suo oroscopo per luglio 2022.

Ariete: nelle prime due settimane del mese in amore l’energia sarà davvero al top. Bisognerà comunque fare attenzione perché spesso gli impegni lavorativi saranno tanti e magari proprio per questo motivo si potrebbe venire un po’ meno ai sentimenti e al dare il giusto spazio alle persone vicine.

Toro: alcune questioni di tipo professionale sono state riviste ma a luglio non sarete poi così preoccupati. Intanto andrà tutto bene per le relazioni visto che i rapporti saranno ben protetti mentre in generale, per l’amore questo sarà un mese piuttosto intrigante. Occhio ad un po’ d’ansia.

Gemelli: fino a giorno 18 avrete Venere dalla vostra parte e dunque nessun problema in amore. Per il lavoro dovrete stare attenti a non tirarvi indietro, a maggior ragione se c’è una trattativa che dovete portare avanti. Le domenica potrebbero essere un po’ nervose.

Cancro: per l’amore questo sarà un vero e proprio mese di recupero mentre sul posto di lavoro si inizia già a guardare a delle nuove collaborazioni, soprattutto a partire da giorno 5. Attenzione alle scelte da fare che potrebbero addirittura mandarvi in crisi, per la fine di luglio è previsto un recupero.

Leone: fino a giorno 18 del mese avrete il pianeta dell’amore in posizione intrigante. Sul lavoro invece potrebbe continuare ad esserci un qualcosa di molto interessante. Energie molto alte che potrete ben sfruttare.

Vergine: in questo periodo avrete tante situazioni lavorative in corso. Gli impegni potrebbero rubarvi un po’ di tempo per tutto il resto, soprattutto in fatto di amore e rapporti. Sarà meglio fare attenzione. L’inizio mese potrebbe essere caratterizzato da un po’ di stress.

Bilancia: in questo mese le storie e le relazioni dovranno essere gestite un po’ meglio. La seconda parte di Luglio sarà migliore della prima. Bene sul lavoro con delle stelle più generose. E le stelle saranno abbastanza buone pure per quanto riguarda la salute e la forma fisica.

Scorpione: rispetto al mese scorso le cose andranno decisamente meglio sul fronte delle emozioni e dei sentimenti. E bene anche per il lavoro dove potrebbero concludersi degli accordi molto interessanti.

Sagittario: attenzione a questo mese che potrebbe iniziare a mettere seriamente in discussione un vostro rapporto, anche di coppia. Per il lavoro sarà invece un luglio abbastanza interessante dove si potranno avere dei maggiori consensi. Occhio a qualche nervosismo e piccolo disagio soprattutto nelle prime due settimane.

Capricorno: se dovete chiarire un qualcosa con qualcuno sarà sicuramente importante farlo durante la prima parte di luglio. Marte dopo il 5 non sarà più in opposizione e questo potrà portare solo buone notizie.

Acquario: alcune relazioni che hanno avuto problemi dovranno cercare di risolvere. Sul posto di lavoro potrebbero esserci dei disagi principalmente per il fatto che ci sarà un certo nervosismo ed una certa agitazione da fronteggiare.

Pesci: secondo Paolo Fox la prima parte del mese per l’amore sarà un po’ strana. In generale ci vorrà un po’ di prudenza. Per il lavoro invece bisognerà fare attenzione a non perdere le opportunità.