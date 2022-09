Kate e William hanno deciso: Charlotte e George saranno presenti al funerale della Regina Elisabetta II

Sembra proprio che William e Kate abbiano deciso di far partecipare George e Charlotte al funerale della regina Elisabetta oggi a Londra

In questi giorni, parlando con la gente comune incontrata per strada, durante i tributi alla Regina Elisabetta II, William e Kate hanno spiegato come i loro tre figli, avessero affrontato la notizia della morte della sovrana, la loro bisnonna. Il principe e la principessa di Galles, hanno raccontato che George è l’unico ad aver capito realmente che la regina non c’è più e che non avranno più modo di vedere la loro amata bis nonna. Anche Charlotte ha pian piano metabolizzato la notizia mentre il piccolo Louis, non ha ancora compreso fino in fondo che la bis nonna è morta. E’ stato comunque molto dolce con i suoi genitori, come ha rivelato mamma Kate infatti, il piccolo ha detto a tutti di non preoccuparsi per la morte della regina, che tanto lei sarebbe stata felice di raggiungere il cielo il bisnonno Filippo. Parole che hanno commosso tutti i sudditi di sua maestà, quelle del piccolo, terzo genito di William e Kate.

Oggi, nel giorno del funerale della regina Elisabetta, secondo quanto riferisce la stampa inglese, a salutare per l’ultima volta l’amata bis nonna, ci saranno sia Charlotte che George. Questa la decisione di William e Kate, mentre Louis resterà a casa, essendo davvero troppo piccolo per un corteo funebre di questo genere.

George e Charlotte al funerale della Regina per l’ultimo saluto

I due giovani fratelli, secondo e terzo in linea di successione al trono, prenderanno parte alla processione di oggi con personaggi del calibro di re Carlo e del principe Harry, mentre gli occhi del mondo guardano verso il centro di Londra. Per la diretta dei funerali della Regina Elisabetta II si prevede un interesse mondiale che potrebbe incollare agli schermi almeno 4 miliardi di persone.

“Come genitori, ovviamente, hanno riflettuto a lungo e intensamente sul fatto che i loro figli dovessero accompagnarli”, ha detto una fonte. “Certo che il piccolo Louis è troppo giovane, ma pensano che George e Charlotte siano all’altezza.” Queste le notizie riportate oggi dalla stampa inglese. Probabilmente i piccoli faranno un pezzo del percorso in macchina con Kate e Camilla e non parteciperanno al corteo funebre come gli adulti. Ma di questo avremo maggiori dettagli, una volta che i funerali di sua maestà saranno iniziati. Oggi, alle 12 ora italiana, l’ultimo addio alla regina Elisabetta II.